我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

延8小時才通報 北京長峰醫院29死火災遭消息壓制？

李顯龍：台海局勢緊張 誤判、意外風險升高

中央社／新加坡19日專電
李顯龍與習近平再3月31日曾進行晤談。(美聯社)
李顯龍與習近平再3月31日曾進行晤談。(美聯社)

新加坡總理李顯龍今天表示，美中之間最危險的潛在衝突熱點是台灣議題。台灣海峽情勢緊張，各方不斷採取行動回應彼此，他示警，台海局勢出現誤判、意外的風險正在升高。

綜合聯合早報、8視界新聞網報導，李顯龍今天在國會談及美中關係、兩岸關係時表示，美國和中國在香港、新疆及西藏議題上存有分歧，但最危險的潛在衝突熱點在台灣議題上。

他說，新加坡和中國是好朋友，和台灣也是老朋友。星國奉行其「一個中國」政策，持續支持兩岸關係和平發展。

李顯龍指出，中國將台灣視為最重要的議題且認為「一個中國原則」是不可逾越的紅線。不過，西方有另一種論述崛起，將兩岸關係視為更廣泛的民主與獨裁意識形態課題。

他認為，這般意見分歧令人擔憂。

李顯龍表示，目前台海局勢緊張，各方不斷採取行動回應彼此的動作。

蔡英文日前在美國過境期間與眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，是台灣總統首次在美國本土與美國政壇第3號人物會面。中國隨後展開3天的環台軍演。

李顯龍示警，台海局勢出現誤判、意外的風險正在升高。

在美中競爭加劇之際，李顯龍表示，美中雙方存在高度彼此猜疑及根本的互不信任，雙方關係短期內不會好轉。儘管美中避免正面衝突，維持敵意和惡劣關係對雙方都有很大的代價，對全球而言也是「大問題」。

「這樣的前景令人十分擔憂」，他重申，新加坡仍希望美中雙方保持開放的溝通管道，在相互尊重、信任的基礎上，逐漸修復關係。

新加坡 眾院 麥卡錫

上一則

對孩子知多少？杭州小學10考題 40%爸爸不及格

延伸閱讀

侯友宜訪新加坡 「讓世界看到台灣」

侯友宜訪新加坡 「讓世界看到台灣」
葉倫20日就美中經濟關係發表重要談話 闡述主要目標

葉倫20日就美中經濟關係發表重要談話 闡述主要目標
麥卡錫：可調高國債上限1年 但聯邦要配合削減支出

麥卡錫：可調高國債上限1年 但聯邦要配合削減支出
眾院議長麥卡錫上任100天「表現超乎預期」美債限仍是挑戰

眾院議長麥卡錫上任100天「表現超乎預期」美債限仍是挑戰

熱門新聞

安徽宿州15日舉行的一場高空特技表演傳出意外事故。（取材自極目新聞）

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

2023-04-16 22:02
德國外交部長貝爾伯克（左）和中國外長秦剛（右）14日在北京釣魚台國賓館舉行「中德外交與安全戰略對話」會議，會後舉行聯合記者會。美聯社

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

2023-04-14 13:03
對孟晚舟而言，赴美是一項危險舉動，她曾因欺詐罪被美國指控及通緝，甚至遭到逮捕。 (取材自鳳凰網）

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

2023-04-14 02:26
(圖/取自微博)

她買西瓜「隔天變高麗菜」 抬頭驚見兇手：啃了1000多口

2023-04-14 14:17
中國貴州一名記者遭「官二代」同事殺害。（翻攝自微博）

貴州官二代當眾「電鋸肢解」殺同事 還拍片炫耀、囂張嗆家屬

2023-04-14 01:16
空蕩蕩的鄭港新坐標步行街。(取材自第一財經)

蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人

2023-04-16 02:28

超人氣

更多 >
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅
想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做

想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做
紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷
移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」

移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」
洛縣華女安排假結婚拿綠卡 被判緩刑24個月

洛縣華女安排假結婚拿綠卡 被判緩刑24個月