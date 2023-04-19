我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝達今年猛飆90% 漲勢最剽悍 華爾街沒人敢建議賣出

解放軍動作頻頻 眾院美對中特別委員會將兵推北京侵台

北京長峰醫院大火 搶時間逃生 有人掉落雨棚 有人受困窗邊

特派記者賴錦宏／北京綜合報導
北京豐台區長峰醫院發生大火，已造成21人死亡。火災原因還在調查中。（取材自微博）
北京豐台區長峰醫院發生大火，已造成21人死亡。火災原因還在調查中。（取材自微博）

北京豐台區長峰醫院當地時間18日中午發生大火，至晚間6時統計，已造成21死亡。進入深夜，醫院所在的靛廠路上停有多輛公安警車戒備，醫院外仍聞得到焦味。

火災地點是位在北京西四環附近的北京長峰醫院。發生火災原因還在調查當中。

據北京日報報導，18日中午12時57分，豐台區消防救援支隊獲報，北京長峰醫院住院部東樓發生火情。當地消防、公安、衛健、應急等部門即赴現場處置。下午1時半左右，現場明火被撲滅，現場救援工作結束，共疏散轉移患者71人。

從民眾發至推特的影片顯示，起火的大樓悶燒冒出濃煙之際，多名病患以床單結成布條，從窗戶垂落試圖逃生。過程中，有人幸運掉落在雨棚上，逃至隔壁棟大樓陽台；但也有許多人困在窗邊無法逃離。

中央社報導，現場放眼望去，起火的醫院大樓外牆看得到被燻黑的窗戶，而院外的馬路上更聞得到焦味。這場大火的官方通報，直到晚間約8時才發出，距官方獲報已超過7小時，因此引起當地民眾議論。

報導指出，發生大火的醫院東樓目前處於封鎖狀態，且有多名員警駐足，而無法靠近。記者前往現場時，有民眾被員警詢問「怎麼一直在這兒徘徊」？

據通報，截至晚上6時，經轉院救治無效，21人不幸死亡。事故原因正在進一步調查。

推特一支影片顯示，這棟大樓悶燒冒出濃煙之際，有多名病患以床單結成布條，從窗戶垂落試圖逃生。過程中，有人幸運掉落在雨棚上，逃至隔壁棟大樓陽台；但還有許多人困在窗邊無法逃離，有人架起梯子想要協助，但梯子不夠長。

根據公開資料顯示，北京豐台長峰醫院成立於1980年代初，最初是由解放軍301醫院一批老教授組建而成，是一間以神經內科、血管瘤、脈管畸形等疾病為診療特色的二級綜合醫院，也是北京市醫保定點醫院，醫院建築面積兩萬多平方公尺。

北京 公安 推特

上一則

北京長峰醫院火災：家屬看新聞才知道 失聯者多為老人

延伸閱讀

解放軍動作頻頻 眾院美對中特別委員會將兵推北京侵台

解放軍動作頻頻 眾院美對中特別委員會將兵推北京侵台
北京長峰醫院火災：家屬看新聞才知道 失聯者多為老人

北京長峰醫院火災：家屬看新聞才知道 失聯者多為老人
北京長峰醫院火災：家屬看新聞才知道 失聯者多為老人

北京長峰醫院火災：家屬看新聞才知道 失聯者多為老人
美外洩國防文件曝：解放軍建立「第一支無人機部隊」

美外洩國防文件曝：解放軍建立「第一支無人機部隊」

熱門新聞

安徽宿州15日舉行的一場高空特技表演傳出意外事故。（取材自極目新聞）

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

2023-04-16 22:02
德國外交部長貝爾伯克（左）和中國外長秦剛（右）14日在北京釣魚台國賓館舉行「中德外交與安全戰略對話」會議，會後舉行聯合記者會。美聯社

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

2023-04-14 13:03
對孟晚舟而言，赴美是一項危險舉動，她曾因欺詐罪被美國指控及通緝，甚至遭到逮捕。 (取材自鳳凰網）

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

2023-04-14 02:26
(圖/取自微博)

她買西瓜「隔天變高麗菜」 抬頭驚見兇手：啃了1000多口

2023-04-14 14:17
中國貴州一名記者遭「官二代」同事殺害。（翻攝自微博）

貴州官二代當眾「電鋸肢解」殺同事 還拍片炫耀、囂張嗆家屬

2023-04-14 01:16
空蕩蕩的鄭港新坐標步行街。(取材自第一財經)

蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人

2023-04-16 02:28

超人氣

更多 >
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅
美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課
想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做

想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做
中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？
開錯車道想掉頭 紐約20歲女竟遭屋主連開2槍射殺

開錯車道想掉頭 紐約20歲女竟遭屋主連開2槍射殺