北京長峰醫院火災：家屬看新聞才知道 失聯者多為老人

18日晚間，停在北京長峰醫院門口的消防車。（取材自經濟觀察網）

北京 豐台區長峰醫院18日晚間發生大火，已造成21人死亡。18日火災通報發出後，許多家屬才得知失火消息並趕往現場，「過去七八個小時了，我連個電話都沒接到。」「我們不看新聞都不知道」。

中國青年報報導，家屬想跟醫院要一份死亡名單，不過分診台工作人員表示，要登記患者姓名，逐級上報，才能告知。「你就告訴我，患者是死是活。」有個家屬說，「人怎麼就憑空消失了呢？護工不接電話，大夫也不接電話。我家老人身上沒電話。」

在多位家屬的催促下，分診台的工作人員終於接通了醫院領導的電話，電話那頭的醫院領導提供不了死亡名單，他的回覆和工作人員相同：登記信息，再上報詢問。家屬只能繼續等待，撥打12345等各種電話。

一位家屬回憶，從18日晚間7時開始，就有患者家屬趕到長峰醫院，最多時超過30位家屬守候在分診台前。他們大多看到通報才趕到現場，與患者失聯。一些從外地趕來的家屬，被醫院工作人員安排去酒店等待。一些住在附近的家屬回家等候。還有一些人，接到了電話通知，得知了患者轉運的醫院名字，趕去了新醫院。

在官方通報中，18日15時30分，現場救援工作結束，共疏散轉移患者71人。一些家屬在患者失聯的情況下，深夜輾轉多家醫院，尋找被轉移的患者。一位家屬接到12345的來電，說家人轉運到了301醫院，當她趕到301醫院，急診科接診的護士說先登記身份信息，再等一等。她又找了在301醫院值勤的員警，員警也答覆登記信息，先回家，等電話通知。

還有工作人員表示，因為火情，患者直接入院，沒有登記信息，現在要統一上報指揮部後再挨個查詢。「我們就害怕家人在那21人的死亡名單裡。」這位家屬催促，具體什麼時候能收到通知。值勤的員警回答不了這個問題，「我從警快30年了，第一次遇到（火災後需要認領）這種情況。」

右安門醫院也是接受轉運病人的醫院之一。急診科的醫生表示，當天下午來了30多個病人，許多病人一開始都是「無名氏」，後來慢慢明確身分。截至18日晚間12時，該院還有兩個「無名氏」患者，另有一個「無名氏」在太平間裡等待認領。

夜深、天冷，有家屬坐在長峰醫院住院部東樓前的通道，看著被火熏黑的外牆，回憶道，「我父親昨天住院，還挺高興的。」他們失聯的親人，大多數是家裡的老人：有的老人已經接受了截肢手術 ，喪失火災逃生的行動能力，但意識清醒；有的老人意識不清醒，和子女都說不了話；還有老人依賴鼻胃管。

網路上流傳著火災現場的影片，6樓有位患者把白色床單結成布條，掛在窗戶前，人就順著床單從6樓滑到4樓的平台上；有3個人坐在4樓外牆的空調外機上，等待救援；8樓的患者也把床單伸出窗外，計畫自救。

無人機盤旋在這棟樓的上空，重複地播放一個聲音，「請保持冷靜，等待救援。」距離長峰醫院兩公里外的居民，從失火後持續能聽到消防車、救護車、警車的聲音。煙味從醫院傳到了居民樓，「天空霧濛濛的，有點嗆。」