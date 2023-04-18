中國出現通貨緊縮？北京否認

國家統計局新聞發言人付淩暉。 (中新社)

近期各界熱議中國經濟是否會走入通貨緊縮，對於中國是否出現通縮現象，國家統計局新聞發言人付凌暉今天在記者會上否認，並稱下階段也不會出現通貨緊縮。

中國國務院 新聞辦今天舉行「2023年一季度國民經濟運行情況」記者會。會上有媒體詢問，3月份消費者物價指數 （CPI）年增僅0.7%，雖然防疫措施調整後經濟開始恢復，但CPI的漲幅仍較低，如何看待CPI停滯的主要原因、以及中國經濟是否有通縮的風險？

對此，付淩暉回應，總的來看，當前中國經濟沒有出現通縮，下階段也不會出現通縮。

他解釋，國際上一般認為通貨緊縮的定義是物價總水準持續下降，往往伴隨著貨幣 供應量減少與經濟衰退。但是從第一季中國經濟運行情況觀察，消費者物價指數年增1.3%，保持了溫和的上漲。

付凌暉並指，從貨幣供應量的情況看，3月末廣義貨幣M2增速是12.7%，保持較快的增長。從經濟增長的情況看，第一季中國經濟增長4.5%，比去年第四季有所回升，「整體上都不存在通貨緊縮的狀況」。

付凌暉也回應包含如何增進居民消費、中國失業率與今年第二季經濟前景的問題。

他說，第一季最終消費對經濟增長的貢獻率達66.6%，比去年全年明顯回升，但居民消費意願有待進一步提升，下階段要千方百計增加居民收入，不斷釋放消費潛力。

在失業率問題方面，付凌暉指出，第一季全國城鎮調查失業率平均值為5.5%，比去年第四季下降0.1個百分點。3月份，全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月下降0.3個百分點。

16到24歲、25歲到59歲勞動力調查失業率分別為19.6%、4.3%。25歲到59歲勞動力中，初中及以下學歷、高中學歷、大專學歷、本科（大學）及以上學歷勞動力調查失業率分別為4.8%、4.8%、4.0%、3.1%。

他指出，青年人失業率仍然在走高。3月份，16到24歲青年人失業率19.6%，比上月上升1.5個百分點，就業結構性矛盾比較突出，青年人失業率上升主要是由於今年應屆大學畢業生開始進入勞動力市場尋找工作所導致。

至於今年第二季經濟前景，他預期，考慮到去年第二季受疫情影響基數比較低，今年第二季經濟增速可能比第一季明顯加快。