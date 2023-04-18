無人機偷拍福建艦 中國軍事迷被判一年獲緩刑

中國第三艘航母「福建艦」2022年6月下水後已展開繫泊等一系列試驗。（新華社）

中國一名羅姓軍事迷去年11月操作無人機拍攝在上海船塢建造中的解放軍 第3艘航空母艦「福建艦」，被當場抓獲，結果被依「非法獲取國家秘密罪」判處有期徒刑一年，但獲得緩刑一年。

福建艦是中國完全自主設計建造的首艘電磁彈射型航艦。官媒央視軍事微信 公眾號今天發布這項消息，警告軍事迷不能隨便拍攝福建艦，否則可能會觸法。

據報導，羅姓軍事迷經常到全國各地軍事裝備展覽，拍攝各類軍事裝備照片並分享在軍事迷網路群組，因此在軍迷圈中有一定的知名度。

2021年底，福建艦何時下水出塢的話題，再次引起廣泛關注。羅姓軍事迷說：「當時知道福建艦在上海建造，我就很想在第一時間瞭解它的建造情況，第一眼目睹福建艦，這樣的話在我的軍迷圈裡就會有比較好的談資」。

據報導，羅姓軍事迷購買了具備遠端高畫質攝影功能的無人機對福建艦進行拍攝，他在一處公園操作無人機升高，飛到相隔800公尺的上海船塢拍攝福建艦。但拍攝時被國家安全機關發現，上海市國安局人員立即趕往現場進行處置。

經相關部門鑒定，羅姓軍事迷所拍攝的照片和影片涉及2項機密級軍事秘密和1項秘密級軍事秘密，結果被依「非法獲取國家秘密罪」判處有期徒刑一年，緩刑一年。

羅姓軍事迷在影片中稱：「我覺得自己太傻了，為了那麼一點虛榮心去做這樣的事。我希望軍迷朋友們管住自己的手，管住自己的虛榮心」。

報導稱，軍迷朋友拍攝的航艦照片和軍事設備，可能洩露更多細節，如果被境外間諜 情報機關獲取，就可能判斷出航艦建設的進度，分析出重要敏感設備的性能參數。

據環球網報導，央視軍事3月13日發布了福建艦的最新畫面。中國軍事專家認為，這顯示福建艦已經進行了輔助動力的測試，系泊試驗進展順利，福建艦海試的日子「指日可待」。