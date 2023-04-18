宋濤會中華奧會主席 盼台北維護「奧運模式」

中國國台辦主任宋濤17日下午會見到訪的中華奧會主席林鴻道（左）一行。（圖／取自國台辦官網）

中華奧會代表團日前赴中國大陸參加第24屆兩岸體育交流座談會，中國國台辦主任宋濤17日會見中華奧會主席林鴻道一行時，強調希望台方繼續維護「奧運模式」，並稱要讓台灣運動員 在杭州亞運會上感受「家的主場」氛圍。但宋濤卻仍將台「中華奧會」稱為「中國台北奧委會」。

據國台辦官網消息，宋濤17日下午會見林鴻道一行時指出，多年來中國大陸奧會與「中國台北奧委會」建立有效機制，在兩岸體育交流合作中發揮了主管道作用。「事實證明，只要認同『九二共識』政治基礎，兩岸關係就能和平發展，兩岸交流合作就能更加順暢」。

宋濤指出，希望「中國台北奧委會」繼續肩負起維護兩岸共識、維護「奧運模式」的責任，在兩岸體育交流以及重大國際賽事中發揮積極影響和作用，促進兩岸體育交流。

他還表示，第19屆亞運會將於2023年9月在浙江杭州舉辦，中國大陸方面將秉持「兩岸一家親」理念，讓台灣運動員在杭州亞運會上感受「家的主場」氛圍。希望兩岸代表團加強溝通，兩岸選手團結友愛，爭取優異成績。

杭州亞運原定2022年9月10日至25日舉辦，但受新冠疫情 影響延至年9月23日至10月8日舉行。

林鴻道表示，體育是兩岸交流合作的先行領域之一，得到兩岸廣大民眾關心支援，維繫了兩岸同胞情感，促進了兩岸融合發展。參訪團此次到中國大陸，與中國大陸同行進行交流，反映了大家對兩岸體育交流儘快恢復正常化的期待。

林鴻道強調，兩岸體育界應攜手共進，讓體育繼續為增進兩岸人民福祉、助力兩岸關係和平發展發揮積極作用。台灣運動員將參加今年在中國大陸舉辦的重要賽事，希望台灣選手能夠得到更多的關心鼓勵，共用榮耀。祝願杭州亞運會圓滿成功。

公開資料顯示，中國大陸所稱的「奧運模式」，是指對台方運動員參加相關體育競賽的名稱、會旗等規範。中國國台辦在2021年東京奧運 開幕之時曾指出，「奧運模式」是國際體育組織和兩岸體育界人士共同遵循的原則。國台辦當時強調，本著一個中國原則，1979年國際奧會通過「名古屋決議」，並按照往屆做法，對「中國台北」參加東京奧運會的隊名和隊徽作了明確規定，其本質是在一個中國原則下解決「中國台北」的參與問題。

但台方並不使用「奧運模式」稱呼，而是稱為「奧會模式」，且依據的並非「名古屋決議」，而是「洛桑協議」。據中華奧會官網，「奧會模式（Olympic Protocol）」是以台奧會在1981年與國際奧林匹克委員會於瑞士洛桑簽署的「洛桑協議」為基礎，規範中華奧會的英文名稱為「Chinese Taipei Olympic Committee」、以及以英文代碼 TPE 列於「T」組。

台方體育團隊赴中國大陸參加體育活動的中文名稱，中華奧會與中國大陸奧會曾於1989年4月6日於香港簽署協議：「台灣地區體育團隊及體育組織赴大陸參加比賽、會議或活動，將按國際奧會有關規定辦理，大會（即主辦單位）所編印之文件、手冊、寄發之信函、製作之名牌以及所做之廣播等等，凡以中文指稱台灣地區體育團隊以及體育組織時，均稱之為『中華台北』」。