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路透：螞蟻集團罰款 將由10億美元降至7億

記者林宸誼／即時報導
中國監管機構擬將螞蟻集團的罰款降低，罰款公告的用語將有所軟化，從而結束對平台企業的整改。（澎湃新聞）
中國監管機構擬將螞蟻集團的罰款降低，罰款公告的用語將有所軟化，從而結束對平台企業的整改。（澎湃新聞）

路透引述3名消息人士的話表示，中國監管機構擬將螞蟻集團的罰款，從最初逾10億美元降至約7億美元，罰款公告的用語將有所軟化，從而結束對平台企業的整改。

報導指出，螞蟻集團在2020年的IPO臨門一腳之際被叫停後，中國監管機構特別是中國人民銀行一直在推動相關整改工作；對螞蟻集團的罰款還在準備之中，未來數個月內將正式宣布。

罰款案公告後將有助於該公司獲得等待已久的金融控股公司執照，並以此為重啟上市計畫鋪路。

去年11月路透曾報導，中國當局考慮以資本無序擴張、在合規之外進行非核心業務等違規行為對螞蟻集團處以逾10億美元的罰款。主管當局認為，螞蟻集團在金融業務上的野蠻生長將帶來嚴重的風險。

監管部門有意將罰款金額較初期預設的金額有所下調，因為希望藉此提振民營企業家的信心，以推動遭受重創的大陸經濟。鑑於該公司的業務規模及其對行業的重要性，降低罰款還可能有助於減少對螞蟻及更廣泛的金融科技行業的負面影響。

其中一位消息人士指出，監管機構至少從今年1月份開始就在考慮調低罰款金額，並一直在與該公司就此進行非正式溝通。不過，消息人士強調，罰款數額尚未最終確定，可能仍會發生變化。

兩位消息人士稱，除了降低罰款外，對於螞蟻集團罰款名目或將涉及金融風險、合規外的業務營運。

螞蟻集團的創始人馬雲今年3月返回大陸，並透過社群媒體現身，阿里巴巴集團隨即宣布成立6大業務集團，並探索籌資或上市的機會，投資者亦視此舉為網路科技企業整頓即將結束的信號。

螞蟻集團 社群媒體 投資

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