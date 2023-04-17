中國首季GDP增長4.5% 官方：經濟運行開局良好

中國第一季GDP增長4.5%。圖為廣州一家車廠的生產組裝線。（新華社）

中國18日公布第一季GDP增長4.5%，基本符合市場預期。不過，國家統計局新聞發言人付凌暉周指出，由於國際環境依然複雜多變，國內需求不足制約明顯，中國經濟回升基礎尚不牢固。

上海第一財經日前報導，經濟學家對中國第一季GDP增速預測均值為3.99%。時代周報統計八家投資機構對中國第一季度GDP增速的平均預測值則為4.61%。

據中國國家統計局官網18日公布的資訊，初步核算，第一季中國GDP達人民幣28兆4,997億元，和去年同期相比增長4.5%。中國前總理李克強 今年3月在政府工作報告中，將今年GDP增長目標設定為5%左右。

付凌暉周二上午在記者會上表示，總的來看，一季度隨著疫情 防控較快平穩轉段，各項「穩增長、穩就業 、穩物價」政策舉措靠前發力，積極因素累積增多，中國國民經濟企穩回升，「開局良好」。但他強調，同時也要看到，國際環境仍然複雜多變，國內需求不足制約明顯，經濟回升基礎尚不牢固。

中金公司則分析，目前中國經濟復甦源於兩大驅動力：一是2022年政策的滯後作用；二是疫情影響大幅消退後內生動力的釋放。目前中國經濟增長動能仍較強，經濟內生恢復有一定空間。

另，中國國家統計局周二公布的數據顯示，第一季中國城鎮調查失業率平均值為5.5%，比2022年第四季下降0.1%。其中，16到24歲、25到59歲勞動力調查失業率分別為19.6%、4.3%。