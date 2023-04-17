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保時捷Q1在中國賣2萬輛年增21% 電動車意外下跌

記者林茂仁／即時報導

保時捷宣布，今年第1季保時捷全球交車8.08萬輛，年增18%，其中，中國市場銷量就達到2萬1,365輛，年增21%，中國持續位居保時捷第一大市場，占比約26.49%。但保時捷電動車銷量卻意外下跌。

不過，在純電車型銷量上，保時捷卻遭遇下滑。今年第1季，保時捷Taycan銷量9,152輛，年跌3%。保時捷指出，下滑的原因是純電車型的供應鏈仍存在一定的瓶頸。也就是說，部份零件的缺貨造成整車銷售受影響。

中國市場八年來一直是保時捷在全球最大的單一市場，今年第1季度也不例外。2023年第1季，保時捷在中國市場的銷量為2萬1,365萬輛，年增21%。保時捷指出，中國市場得以實現如此大幅增長的主要原因是疫情後市場正在不斷恢復。

從其他地區來看，包括歐洲、北美等在內的市場也都獲得了較為亮眼的增幅。其中北美市場增幅最高，達到30%。

此前乘聯會發布的資料顯示，今年第1季中國汽車市場累計零售426.1萬輛，年降13.4%。相比之下，保時捷在中國市場卻是逆勢大幅增長。

保時捷表示，SUV仍舊是最受消費者歡迎的車型。其中，保時捷Macan的全球銷量達到2.39萬輛，增幅高達30%；Cayenne車型銷量為2.34萬輛，增幅23%；經典跑車911銷量為1.11萬輛，年增19%；Panamera系列共計交付8,479輛，年增10%。

保時捷負責銷售和市場的執行董事會成員Detlev von Platen表示，亮眼的交付成績顯示強大的市場需求，雖然仍面臨著經濟環境和供應鏈的不確定性，但保時捷的每個區域市場都獲得了增長，他說：「我們聚焦於價值導向的增長，我們追求的目標是始終比市場需求少生產一輛車。」

供應鏈 疫情 電動車

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