保時捷Q1在中國賣2萬輛年增21% 電動車意外下跌

保時捷宣布，今年第1季保時捷全球交車8.08萬輛，年增18%，其中，中國市場銷量就達到2萬1,365輛，年增21%，中國持續位居保時捷第一大市場，占比約26.49%。但保時捷電動車 銷量卻意外下跌。

不過，在純電車型銷量上，保時捷卻遭遇下滑。今年第1季，保時捷Taycan銷量9,152輛，年跌3%。保時捷指出，下滑的原因是純電車型的供應鏈 仍存在一定的瓶頸。也就是說，部份零件的缺貨造成整車銷售受影響。

中國市場八年來一直是保時捷在全球最大的單一市場，今年第1季度也不例外。2023年第1季，保時捷在中國市場的銷量為2萬1,365萬輛，年增21%。保時捷指出，中國市場得以實現如此大幅增長的主要原因是疫情 後市場正在不斷恢復。

從其他地區來看，包括歐洲、北美等在內的市場也都獲得了較為亮眼的增幅。其中北美市場增幅最高，達到30%。

此前乘聯會發布的資料顯示，今年第1季中國汽車市場累計零售426.1萬輛，年降13.4%。相比之下，保時捷在中國市場卻是逆勢大幅增長。

保時捷表示，SUV仍舊是最受消費者歡迎的車型。其中，保時捷Macan的全球銷量達到2.39萬輛，增幅高達30%；Cayenne車型銷量為2.34萬輛，增幅23%；經典跑車911銷量為1.11萬輛，年增19%；Panamera系列共計交付8,479輛，年增10%。

保時捷負責銷售和市場的執行董事會成員Detlev von Platen表示，亮眼的交付成績顯示強大的市場需求，雖然仍面臨著經濟環境和供應鏈的不確定性，但保時捷的每個區域市場都獲得了增長，他說：「我們聚焦於價值導向的增長，我們追求的目標是始終比市場需求少生產一輛車。」