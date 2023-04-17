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中國交通部：要求網約車平台降低過高抽成比例

特派記者賴錦宏／北京即時報導
由於網約車司機反應，各網約車平台抽成過高，使司機合理收入降低。中國交通部便要求網約車平台降低過高抽成比例。（Getty Images）
由於網約車司機反應，各網約車平台抽成過高，使司機合理收入降低。中國交通部便要求網約車平台降低過高抽成比例。（Getty Images）

中國交通部推出方案，強調規範交通運輸新業態企業經營行為，保障從業人員合理勞動報酬，推動主要網約車和道路貨運新業態平台公司，降低平台過高的抽成比例或會員費上限。

中國交通運輸部4月17日在官網發布《2023年推動交通運輸新業態平台企業降低過高抽成工作方案》，這份方案由中國交通運輸部辦公廳於4月11日印發。

方案的目標任務是，推動主要網約車和道路貨運新業態平台公司加強與從業人員代表、行業協會等溝通協商，保障從業人員合理勞動報酬水平；以及推動主要網約車和道路貨運新業態平台公司降低平台過高的抽成比例或者會員費上限，並向社會公開發布。

在涉及網約車平台公司方面，方案列明，各城市交通運輸主管部門在今年5月底前，要督促在本地運營服務的各網約車平台公司與從業人員代表、行業協會等溝通協商，保障從業人員合理勞動報酬水平；主動向社會公告降低本企業過高抽成比例上限的工作安排。各主要網約車平台公司基本完成降低過高抽成比例上限有關工作。

各省級交通運輸主管部門在7月底前要對在本省份運營服務的網約車平台公司落實工作情況進行調研督導。

在道路貨運新業態平台公司方面，方案列明，相關省級交通運輸主管部門在今年5月底前，要組織在本省份註冊的貨運平台法人公司與貨車司機、行業協會等溝通協商，降低過高的抽成比例或會員費上限，保障貨車司機合理收入；主動向社會公告本企業降低過高抽成比例或會員費上限的承諾。

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