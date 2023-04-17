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德外長稱她「警告過」中國勿進犯台海 胡錫進：吹牛

記者陳言喬／即時報導
中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅15日在北京會見德國外長貝爾伯克。（新華社）
中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅15日在北京會見德國外長貝爾伯克。（新華社）

德國外長貝爾伯克(Annalena Baerbock)訪中行程結束返回後接受德媒採訪時稱，其在訪中期間警告中國不要軍事介入台灣問題，德國和七國集團「不會坐視」台灣問題軍事升級。中國媒體人胡錫進稱，他懷疑貝爾伯克會口出這樣的狂言，若此，中方一定會讓她當場下不了台。

在17日的中國外交部例行記者會上，有媒體就貝爾伯克的「強硬」發言提問，中國外交部發言人汪文斌稱，「我們敦促有關方面尊重歷史和事實，也希望德國的一些政客充分認清台灣問題的實質，切實恪守一個中國原則，不要再發表不負責任的言論」。

環球時報前總編輯胡錫進稍後在其微博留言稱，這位德國女外長在吹牛、找補，生怕她在中國的表現被解讀為「軟弱」，德媒稱她在中國「沒有卑躬屈膝」，她想強化自己的強硬形象。

胡錫進表示，這位女外長在中國期間表現出了應有克制，遵守了基本外交規則。她在中國對媒體講話時，只在台灣問題上表達了自己的看法，但沒有表示自己對中國同行（中國外交官）使用了任何威脅性語言。馬後炮找補，吹牛不上稅，這是一種玩弄媒體的把戲，貝爾伯克願意這樣玩，德媒願意被玩，這是他們之間的雞肋。

至於貝爾伯克究竟對中國同行在閉門會見中說了什麼，外人聽不到原始記錄。兩國外長的聯合記者會上有交鋒，但沒那麼激烈。

胡錫進稱，「我很懷疑貝爾伯克敢對接待她的中國主人說德國和七國集團『不會坐視』的狂言。如果那樣的話，中方一定會非常強硬地把她懟回去，讓她當場下不來台」。

貝爾伯克離開中國後，德媒反而來勁了。他們應該告訴自己的外長，下次在北京直接說「不會坐視」台海局勢的軍事升級，看看會發生什麼，看看德國又有什麼本事來讓他們的外長這樣說話不會在北京當場丟人，自取其辱。

德國 北京 微博

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