杭州蕭山國際機場傳火警 機場大廳濃煙密布

杭州蕭山國際機場航站T3航站樓16日晚間傳出火警，幸未傳出人員傷亡消息。（取自杭州日報微信公眾號）

據杭州日報微信 公眾號今日凌晨報導，4月16日晚，多名網友爆料稱，杭州蕭山國際機場 航站樓傳出火警，現場濃煙密布。

杭州蕭山國際機場隨後於17日凌晨1時許發布通報稱，T3航站樓H島16日夜間出現冒煙現象，機場消防隊2分鐘內就到達現場，煙霧及時得到控制。

蕭山國際機場表示，冒煙時，當日航班已經結束。事件中沒有人員受困及受傷，機場運行沒有受到影響。冒煙原因正在調查中。

杭州日報引述消息指出，濃煙出現在機場T3航站樓出發層的H島附近。從網友上傳的影片可以看到，機場當時旅客人數不多，濃煙很快就彌漫至航站樓頂部，十幾輛輛消防車在現場待命。

報導稱，從網友發布的照片上可以看到，濃煙冒出的位置，似乎在H島的頂部。黑煙明顯，但現場沒有見到明火。