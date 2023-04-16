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杭州蕭山國際機場傳火警 機場大廳濃煙密布

中國新聞組／即時報導
杭州蕭山國際機場航站T3航站樓16日晚間傳出火警，幸未傳出人員傷亡消息。（取自杭州日報微信公眾號）
杭州蕭山國際機場航站T3航站樓16日晚間傳出火警，幸未傳出人員傷亡消息。（取自杭州日報微信公眾號）

據杭州日報微信公眾號今日凌晨報導，4月16日晚，多名網友爆料稱，杭州蕭山國際機場航站樓傳出火警，現場濃煙密布。

杭州蕭山國際機場隨後於17日凌晨1時許發布通報稱，T3航站樓H島16日夜間出現冒煙現象，機場消防隊2分鐘內就到達現場，煙霧及時得到控制。

蕭山國際機場表示，冒煙時，當日航班已經結束。事件中沒有人員受困及受傷，機場運行沒有受到影響。冒煙原因正在調查中。

杭州日報引述消息指出，濃煙出現在機場T3航站樓出發層的H島附近。從網友上傳的影片可以看到，機場當時旅客人數不多，濃煙很快就彌漫至航站樓頂部，十幾輛輛消防車在現場待命。

報導稱，從網友發布的照片上可以看到，濃煙冒出的位置，似乎在H島的頂部。黑煙明顯，但現場沒有見到明火。

時隔三年多，蕭山國際機場往返桃園機場的客運航線已於4月1日正式恢復運營。此次傳出失火的是T3航站樓，而根據蕭山國際機場早前公告，4月7日12時起，港澳台進港客運航班將從2號航站樓（T2）轉場至4號航站樓（T4）運行。往返台灣與蕭山國際機場的航班應不會受這一事件影響，但旅客出發前最好還是先向航空公司確認。

杭州蕭山國際機場航站T3航站樓16日晚間傳出火警，現場濃煙滾滾。（取自杭州日報微...
杭州蕭山國際機場航站T3航站樓16日晚間傳出火警，現場濃煙滾滾。（取自杭州日報微信公眾號）

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