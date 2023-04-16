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中國網路存在「約死」群組 藏匿黑暗成員複雜

中央社台北16日電
中國網路「約死群」受到注意。(Pexels)
中國網路「約死群」受到注意。(Pexels)

中國4名青年相約湖南張家界跳崖輕生，4人相約赴死的網路「約死群」受到注意。1名潛入觀察的中國心理諮商志工表示，「約死群」藏匿黑暗，對話滿是負面情緒，成員極度複雜，應立刻舉報。

上觀新聞報導，中國華中地區一所大學英語教師、課餘時間兼任心理救助志工的楊媛媛表示，她潛入「約死群」觀察發現，那是「藏匿黑暗的地方」。聊天內容滿載負面情緒，人員構成極度複雜，目的各異，甚至會有人引導和教唆輕生，讓她「差點震碎三觀」。

楊媛媛說，透過社團資源，她結識了一些有意輕生者，並互加微信試圖了解其煩惱和痛苦。結果發現，有人經歷了情感失意、家庭暴力、校園霸凌，也有成年人遭受生意、婚姻上的挫折。而他們經歷的共同之處是：原生家庭均未能給他們足夠支持，平時又缺少可以傾訴、依靠的人，於是身不由己地活成一座「孤島」。

她指出，在和他們聊天的過程中，得知QQ、微信等聊天平台存在著「約死」群組，聚集許多有輕生念頭的人。此外，有網警身分的其他志工也發現，在追蹤詐騙毒品過程中，有些不法分子會對有尋死念頭的人下手，因此也會加入「約死群」尋找下手對象。因此，自己便潛入了「約死群」作觀察。

楊媛媛說，「約死群」是一種非常可怕的存在，剛進群時就感到震驚。群裡少的約有20人，多的超過100人，充斥著負能量訊息，正面情緒是極不受歡迎的。有其他潛入的志工只是在充滿負面情緒時輕輕勸解了一句，就立即被踢出群組。

她提到，「約死群」新人打招呼的方式，是自述想要輕生的理由，因此自己也只能回想記憶中頗受衝擊的往事以換取信任。當話匣子打開，話題就會轉向，有人紛紛控訴「世界是不堪的」、「現實是殘酷的」、「沒有一點希望」後，氣氛就被煽動，轉向相約赴死，接著就有人附和。

楊媛媛表示，志工們曾關注到好幾起陌生網友相約赴死的情況，一般就會組成救援小組，討論出一套方案著手救援。先聊天取得對方信任後，慢慢問出對方所在的位置，如果正處在危險，就及時進行心理方面的危機干預，同時設法聯繫到他們的家人乃至當地警方，集合全社會力量救助。

楊媛媛說，「約死群」成員結構極其複雜。除了有輕生念頭的人外，有騙財騙色的人，有販賣毒品的人，甚至還有教唆、引導自殺方式的人。因此她主張，發現「約死群」應該立刻舉報。

但她強調，光採取一封了之的方法不能解決根本問題，這樣的群組日後還是會重新建起來，蠱惑著迷路的人。為此，志工們就需要做得更多一些，潛伏在內，關注並找到有需要幫助的人，特別是附和「約死」的人。

微信 毒品 詐騙

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