我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港金像獎完整名單 最佳影片「給十九歲的我」

16歲生日派對變色 阿拉巴馬州爆槍擊 4死逾20傷

魯拉訪中稱常看中國足球 網嘲：不聊這個我們還是朋友

中央社台北16日電
巴西總統魯拉(左)訪中，與中國國家主席習近平會面。(Getty Images)
巴西總統魯拉(左)訪中，與中國國家主席習近平會面。(Getty Images)

巴西總統魯拉日前訪中期間，公開稱自己時常關注並收看中國足球聯賽，引來中國網友一片調侃與嘲諷。有人指「不聊中國足球，我們還是朋友」；有人則說，「咱們還是聊聊世界和平吧」。

魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）日前率領規模龐大的代表團訪問中國，備受中方重視。而他在訪中期間發表的言論，雖不如法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）般引發極大爭議，但諸如「為何所有國家要用美元，不能用人民幣結算」、「無人能阻止巴西與中國改善關係」及「時常關注並收看中國足球聯賽」等語，甚至向人民英雄紀念碑獻花，仍令外界側目不已。

魯拉14日在中國訪問時，曾接受央視「高端訪談」節目專訪。他當時指稱，自己時常關注在中國進行的足球比賽，會收看巴西電視頻道播放的中國足球聯賽，因為有很多巴西球員在中國踢球。

中國足球、特別是國家男足長期以來在民間形象不佳，職業足球最近更深陷反腐風暴。綜合中國媒體報導及網路訊息，魯拉這段訪談內容在中國網路上引發熱議，網友們對魯拉會關注中國足球比賽，感到十分驚訝，充滿了各種調侃及嘲諷的留言。

有網友表示，一個足球大國總統居然會看「足球小國」的足球，「為了從中國拿合同，也是拚了」；有人則說，這「太給中國足球面子了」；還有人說，「馬克龍（宏）他們那算啥？讓你看看我的誠意」。

更多網友則藉此反諷中國足球說，「老盧（魯拉），咱還是聊聊世界和平吧」、「咱們還是聊聊經濟和未來吧」、「不聊（中國）足球，咱們還是朋友」、「不至於，真不至於」、「傷口撒鹽了」、「別看大爺（魯拉）年紀大，心臟還挺好」。

據巴西媒體報導，魯拉這次率團訪問中國，一共與中方簽署了15項貿易協議，涉及太空、商貿、科技、文化、農業等領域，金額達巴西幣500億雷亞爾（Real，約102億美元）。（編輯：邱國強/陳沛冰）1120416

足球 巴西 馬克宏

上一則

雲南潑水節慘遭圍攻 女被撕雨衣、噴重點部位留陰影

延伸閱讀

會晤魯拉 習近平促巴西「站正確一邊」

會晤魯拉 習近平促巴西「站正確一邊」
與巴西總統魯拉會談 習近平：堅定支持發展中國家加強團結協作

與巴西總統魯拉會談 習近平：堅定支持發展中國家加強團結協作
金磚國家銀行上路 巴西總統批世銀、IMF扼殺新興經濟體

金磚國家銀行上路 巴西總統批世銀、IMF扼殺新興經濟體
訪中高喊「去美元化」 巴西總統：為何不用人民幣結算

訪中高喊「去美元化」 巴西總統：為何不用人民幣結算

熱門新聞

德國外交部長貝爾伯克（左）和中國外長秦剛（右）14日在北京釣魚台國賓館舉行「中德外交與安全戰略對話」會議，會後舉行聯合記者會。美聯社

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

2023-04-14 13:03
對孟晚舟而言，赴美是一項危險舉動，她曾因欺詐罪被美國指控及通緝，甚至遭到逮捕。 (取材自鳳凰網）

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

2023-04-14 02:26
(圖/取自微博)

她買西瓜「隔天變高麗菜」 抬頭驚見兇手：啃了1000多口

2023-04-14 14:17
中國駐歐盟使團團長傅聰。（新華社）

戰狼變色狼？中國駐歐盟大使被爆追蹤色情帳號

2023-04-10 11:20
兩位外國旅客登機，一名旅客上前詢問，卻被工作人員勸離。（取材自九派新聞）

不把中國人當人? 亞航等外籍乘客 機上百人枯候3小時

2023-04-10 11:00
中國貴州一名記者遭「官二代」同事殺害。（翻攝自微博）

貴州官二代當眾「電鋸肢解」殺同事 還拍片炫耀、囂張嗆家屬

2023-04-14 01:16

超人氣

更多 >
他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務
曾志偉大壽曾寶儀姊弟陪同 60歲葉童全白髮近況曝光

曾志偉大壽曾寶儀姊弟陪同 60歲葉童全白髮近況曝光
逃離中國的63名基督徒 在德州東部定居

逃離中國的63名基督徒 在德州東部定居
岸田文雄遇襲逃過一劫 致電感謝擒兇漁港大叔

岸田文雄遇襲逃過一劫 致電感謝擒兇漁港大叔
梅根不出席加冕大典 酸民稱全英欣喜若狂 查理卻傷心

梅根不出席加冕大典 酸民稱全英欣喜若狂 查理卻傷心