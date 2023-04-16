魯拉訪中稱常看中國足球 網嘲：不聊這個我們還是朋友

巴西總統魯拉(左)訪中，與中國國家主席習近平會面。(Getty Images)

巴西 總統魯拉日前訪中期間，公開稱自己時常關注並收看中國足球 聯賽，引來中國網友一片調侃與嘲諷。有人指「不聊中國足球，我們還是朋友」；有人則說，「咱們還是聊聊世界和平吧」。

魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）日前率領規模龐大的代表團訪問中國，備受中方重視。而他在訪中期間發表的言論，雖不如法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）般引發極大爭議，但諸如「為何所有國家要用美元，不能用人民幣結算」、「無人能阻止巴西與中國改善關係」及「時常關注並收看中國足球聯賽」等語，甚至向人民英雄紀念碑獻花，仍令外界側目不已。

魯拉14日在中國訪問時，曾接受央視「高端訪談」節目專訪。他當時指稱，自己時常關注在中國進行的足球比賽，會收看巴西電視頻道播放的中國足球聯賽，因為有很多巴西球員在中國踢球。

中國足球、特別是國家男足長期以來在民間形象不佳，職業足球最近更深陷反腐風暴。綜合中國媒體報導及網路訊息，魯拉這段訪談內容在中國網路上引發熱議，網友們對魯拉會關注中國足球比賽，感到十分驚訝，充滿了各種調侃及嘲諷的留言。

有網友表示，一個足球大國總統居然會看「足球小國」的足球，「為了從中國拿合同，也是拚了」；有人則說，這「太給中國足球面子了」；還有人說，「馬克龍（宏）他們那算啥？讓你看看我的誠意」。

更多網友則藉此反諷中國足球說，「老盧（魯拉），咱還是聊聊世界和平吧」、「咱們還是聊聊經濟和未來吧」、「不聊（中國）足球，咱們還是朋友」、「不至於，真不至於」、「傷口撒鹽了」、「別看大爺（魯拉）年紀大，心臟還挺好」。

據巴西媒體報導，魯拉這次率團訪問中國，一共與中方簽署了15項貿易協議，涉及太空、商貿、科技、文化、農業等領域，金額達巴西幣500億雷亞爾（Real，約102億美元）。（編輯：邱國強/陳沛冰）1120416