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雲南潑水節慘遭圍攻 女被撕雨衣、噴重點部位留陰影

記者陳政錄／即時報導
雲南潑水節，一名女性遭惡意圍攻，感受不佳。(取自山西晚報)
雲南潑水節，一名女性遭惡意圍攻，感受不佳。(取自山西晚報)

不只泰國，近日中國雲南多地也舉辦「潑水節」，吸引遊客共襄盛舉，但一些人的不文明舉動，反而成為負面宣傳。近日，中國一名年輕女子與友人到雲南西雙版納旅遊，就遭到針對性的「攻擊」，不只雨衣遭撕扯，還有男性拿著水槍專門朝「私密重點部位」噴，感覺非常不好，友人透露女子最後「心態都崩了，對潑水節有了陰影」。

據山西晚報，中國多個網傳影片顯示，在雲南潑水節期間，出現不少疑似針對女性遊客的行為，例如有女生經過正在潑水節狂歡的人群，就被「輪番攻擊」，導致全身濕透，用手掩面，還發出尖叫；還有影片顯示，一騎著電動車的女子因遭遇潑水，重心不穩、車子側翻，人也一個踉蹌。

還有更惡劣的行為是，某中國影音平台用戶「龍非凡」發布的影片顯示，一名身穿雨衣，拿著水槍的女子疑似被周圍人集體潑水「圍攻」，過程中，有男子上前狠狠撕扯她的雨衣。

影片來源：YouTube

這位用戶「龍非凡」在接受中媒訪問時說，他是該名女子的朋友，一行人來到雲南西雙版納景洪市告莊西雙景旅遊，沒想到結果是這樣，「我朋友被一堆男性這樣圍著，非常抗拒。剛開始，還遇到有男性拿著水槍朝女生私密部位噴，感覺真的不好。」

「龍非凡」說，後來這位女性朋友「心態都崩了，對潑水節有了陰影」，所以在當地待了一天就回來了。事後，中媒還聯繫上當事女生「小黃（化名）」，她說，當天因為生理原因，專門穿雨衣，想在不被過分淋濕的情況下體驗，不過現場人很多，「我有點慌亂，水打在臉上，很痛，有人拉扯我，我有點生氣也很崩潰，覺得很沒有邊界感」。

隨著事件發酵，景洪市文化和旅遊局工作人員回應說，此前他們發過文明潑水的倡議，並加大宣傳力度，但是各景區人流量較大，可能存在個別情況，也有警方和工作人員、志工在現場維護秩序。因此，景洪文旅局工作人員指出，遊客如果遇到類似情況，可以向警方和現場工作人員進行反映，他們也會向上級反映該問題。

西雙版納傣族自治州文化和旅遊局工作人員也說，潑水節前已經發過相關提示提醒，倡導文明潑水。如果有遊客遇到類似不明文潑水的行為，已經是治安問題，可以報警進行處理。鑑於近期遊客增多，人流量較大，也安排有相關執法人員在各個景區以及旅遊市場進行檢查。

據齊魯晚報，近日大陸雲南德宏、普洱、西雙版納等地相繼舉辦了潑水節，因為潑水節是傣族、阿昌族、布朗族等少數民族盛大的傳統節日之一。

近日中國雲南多地舉辦潑水節。(央視截圖)
近日中國雲南多地舉辦潑水節。(央視截圖)

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