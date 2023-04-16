才剛宣布加碼…上海國際車展18日登場 特斯拉傳會缺席

上海國際汽車工業展覽會將於18日登場。圖為2013年第15屆上海國際汽車工業展覽會舉行時，參觀者爭睹賓士車的檔案照。(路透)

去年因疫情 停辦的上海國際汽車工業展覽會將於18日登場，不少車廠磨刀霍霍，準備搶攻疫後復甦商機。然而日前宣布加大在上海投資 的電動車大廠特斯拉 （Tesla）傳缺席本次展會。

第20屆上海國際汽車工業展覽會將於4月18日至27日在上海的國家會展中心登場。據官方發布，這是中國疫情防控政策調整後首個國際A級車展，令不少車廠與消費者關注。

路透報導，在過去幾年間美國電動車廠特斯拉（Tesla）都會參加這個展覽，據最新發布的展場資訊，特斯拉將不會在本次的車展設置展位。

報導提到，在2021年時，一名維權的車主在車展期間爬到展示車的車頂，抗議特斯拉處理剎車失靈投訴的方式令人不滿，此舉令特斯拉在當時躍上新聞版面。這起事件令中國從官方媒體到民間輿論猛烈批評，隨後特斯拉因未能及時、妥善解決投訴而公開道歉。

據報導，特斯拉與上海車展官方均未對此事回應。而本周在海南省舉行的中國國際消費品博覽會中，特斯拉有設置一個不小的展位。

特斯拉執行長馬斯克於本月8日抵中國訪問，並且視察位在上海的超級工廠視察，更進一步宣布加碼在上海投資，與中方簽訂建造「儲能超級工廠」的合約。這座工廠預定今年第3季開工，2024年第2季投產。