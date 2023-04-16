中國氣象衛星「風雲三號07星」成功發射 稱沒設「禁航區」

中國「風雲三號07星」16日9時36分成功發射，北京此前在台灣以北海空域畫設的禁航區可望相繼解除。（取自中新網）

據中國官媒央視新聞報導，北京 時間4月16日9時36分，中國在酒泉衛星發射中心使用長征四號乙運載火箭，成功將「風雲三號07星」發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。

報導稱，該衛星主要是為氣象預報預測、防災減災、氣候變化應對和生態文明建設等領域提供更優質服務。

此次衛星發射一度引發各界高度關注。為配合這次衛星發射，北京早前曾宣布16日起三天在台灣以北空域畫設「禁航區」，交通部稱，經台方抗議後，北京將飛航管制時間縮短至27分鐘。另，福建海事局也發出航行禁令，時間為16日上午9時至下午3時。

對此，中國外交部發言人汪文斌在14日例行記者會中表示，近期，中方的民航部門和有關海事部門都發布了相關通告。經向主管部門了解，按照慣例，中國民航部門提前發布航天活動影響空域的預告和通告，旨在提醒有關空中交通服務部門和空域用戶注意活動影響，是確保飛行安全負責任的做法。

汪文斌說，針對此次航天活動發布的預告和通告，包含了可能影響的空域範圍。他注意到前期有報導稱，中方畫設了「禁飛區」，他強調，「這個說法是不準確的」。汪文斌稱，相關空中交通服務部門應當據此採取措施，保障飛行安全。