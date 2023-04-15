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中國工作難找 網曝上海高校畢業生就業率32%

中央社台北15日電
中國就業形勢嚴峻，頻傳大學生找不到工作。圖為上海共青森林公園，女孩們在花叢前拍照。（新華社）
中國就業形勢嚴峻，頻傳大學生找不到工作。圖為上海共青森林公園，女孩們在花叢前拍照。（新華社）

中國就業形勢嚴峻，頻傳大學生找不到工作。網路昨天曝光的數據顯示，在最繁華的上海市，目前各大專院校應屆畢業生的平均就業率只有32.8%。

據官方發布，上海今年高校應屆畢業生規模達到23.6萬人，創歷史新高。上海當局3月16日啟動春季促就業攻堅行動，密集舉辦就業實習招聘會。

網路昨天熱傳一張上海海洋大學內部會議的截圖，顯示今年應屆畢業生的就業現況，許多中國網友看了以後直呼「慘不忍睹」。

截圖顯示，目前，上海市高校平均就業率32.80%，應用研究型高校平均就業率21.95%。

截至4月11日，上海海洋大學整體畢業生就業率更只有14.83%。其中本科畢業生就業率為13.64%，研究生畢業生就業率為17.27%，分別比上海高校平均就業率低17.97%和7.12%。

公開資料顯示，上海海洋大學是「雙一流」高校，全國排名239。

推特相關討論串，許多人認為截圖呈現的數據很真實；有網友表示，他身邊30個人有20個考研究所、公務員，「這就是大學生現狀，社會上真的沒有好的去處了，產業升級失敗告終。」

上海最頂尖的大學，去年數據即顯示就業形勢不佳。

據校方發布，理工排第一的上海交通大學，2022年不升學的應屆畢業生當中，協議就業率只有65%，其中靈活就業的比率24.3%，暫未就業的人數11.3%。

文組最強的復旦大學，去年畢業生有超過65%繼續升學，21.42%就業，13.8%處於待業中，也就是實際投入職場工作的畢業生還不到700人。

就業 升學 推特

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