中國失業大軍湧向外賣 騎手爆滿越來越難賺

職場不如意的中國勞工，往昔常常將「大不了就去送外賣」掛在嘴邊自我解嘲，如今因為失業大軍湧向外賣行業，僧多粥少搶不到單的騎手越來越多。此為示意圖。（中新社）

職場不如意的中國勞工 ，往昔常常將「大不了就去送外賣」掛在嘴邊自我解嘲，如今因為失業大軍湧向外賣行業，僧多粥少搶不到單的騎手越來越多，凸顯當前中國勞工真是就業 難。

微信公眾號「每日人物」今天報導，在中國往年春節後，外賣這一行向來人手吃緊，於是今年2月，中國外賣業龍頭美團斥資人民幣（下同）1億元（約1455萬美元）獵人頭，並釋出50萬個騎手與站長等職缺。

沒想到預期的用工荒沒有到來，50萬個崗位以光速飽和。

美團財報顯示，2021年美團騎手的數量為527萬，2022年增至624萬，其中81.6%是來自縣域鄉村地區的農村轉移勞動力，平台一年新增騎手達到97萬。

騎手激增皆與一道江湖傳說有關：「送三年外賣，能開著凱迪拉克回家。」畢竟外賣這行沒有35歲的門檻限制，只要肯吃苦按往例就是勞力付出與回報成正比，月入破萬看得到也吃得到，當真是一條人生的退路。

另一方面，騎手如過江之鯽湧入外賣業，也凸顯當前中國確實就業難，因為很多人的人生軌跡裡，外賣騎手幾乎是他們流轉的最後一站，但今年一下子溢出來許多騎手，磨滅了這份工作的優勢。

報導提到，羅頌（化名）原本開餐廳因疫情倒閉並虧20萬而轉送外賣；田橙子（化名）先前打工的電子廠2月起不時放無薪假，周轉湖南、江西、河北、天津等地都不如意，最後來到北京 搶單送外賣。

如今羅頌與將近30個外賣騎手，擠在120平方公尺（約36坪）4房的公寓裡毫無隱私可言，每月入帳不到8000元。

田橙子每天大概就只能跑18單，收入僅逾百元，但電動車的租金一個月就要700元，擠得像罐頭的宿舍每月要800元；更令他咋舌的是北京物價，最便宜的麻婆豆腐蓋飯都得18元。

更慘的是馮祥（化名），他拚盡全力送外賣賺400元，卻送錯2單拿到負評被罰1000元，倒貼600元，還被強制下線7天。

報導說，外賣行業就像個蓄水池，騎手這個職業很開放，收入也很公平，能幫助若干面臨失業的人重新獲得工作機會，也能為亟需獲得收入的人緩解生存壓力。

但這份職業很難一直做下去，有些人實現外賣行業的職業晉升，從騎手做到站長、城市經理；有些人則完成轉換跑道的經驗積累，完成過渡後選擇離開，只有一直想賺錢的人會留下。

報導說，但現在，月入過萬已經很難，這個理由也留不住人，可是如果連外賣都不招人了，他們又能走向哪裡？