余文生夫婦赴歐盟使館途中被拘留 歐盟要求放人
中歐關係再因人權問題陷入緊張。中國維權律師余文生夫婦昨天在前往歐盟駐中使館的路上遭警察攔截拘留，還有多名維權律師被軟禁家中。歐盟駐中代表團已向中國外交部提出交涉，要求無條件放人。
中國10日依「顛覆國家政權罪」重判知名維權人士許永志14年、維權律師丁家喜12年，引發國際譴責。
歐盟對外事務部發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）10日表示，許永志、丁家喜呼籲透明和民主。根據聯合國任意拘留問題工作組的說法，他們是被任意拘留的，呼籲中國無條件釋放他們。
歐盟駐中代表團官方推特14日發文表示，余文生、許艷夫婦在前往歐盟駐中代表團的路上被中國當局拘留。王全璋、王宇和包龍軍在家中被軟禁。「我們要求立即無條件釋放他們，並已向外交部提出交涉，堅決反對這種不可接受的做法。」
我们已经被带走 pic.twitter.com/tPIAsk06rH— 余文生 (@yuwensheng9) 2023年4月13日
余文生的妻子許艷13日在推特發布手機影片表示，他們在地鐵列車上遭到兩名北京石景山區警察攔截，表明對他們口頭傳喚，並問他們是不是要去「使館」。許艷強調要爭取「自由出行」，警察則明白表示「這肯定不行」。
余文生、許艷下車後，警察表示他們「涉嫌尋釁滋事」，隨即帶他們上車到八角派出所。
要带余文生律师和许艳，去八角派出所。主要原因是，说因为要去使馆。请求大家关注🙏🙏🙏 pic.twitter.com/pfEZ8U5W1o— 余文生律师妻子许艳 (@xuyan709) 2023年4月13日
自由亞洲電台報導，13日晚間多次撥打余文生、八角派出所，卻無法接通，許艷手機則直接轉入語音信箱。
至截稿，余文生、許艷的推特未更新，多名友人表示他們仍處於失聯狀態。
中國人權律師團今天在推特發文指出，繼余文生、許艷被以尋釁滋事傳喚、王宇律師和包龍軍律師被禁止出門之後，14日早上6時30分，李和平律師也被要求禁止出門。
王全璋的妻子李文足今天也推文附上一段影片，顯示他們被數名男子堵住家門口不讓出去，這些人拒絕表明身分。
王宇推文表示，包龍軍早上出去晨練，8點多回來就被派出所員警帶走。他回家後說，「我們被限制人身自由了」。
王宇發布一段影片，指控來她家的不明身分人員不但非法限制他們出門，還用難聽的言語挑釁，包龍軍憤而拿菜刀要和對方拼命。她和她媽攔著不讓包龍軍出門，對方不進門站在門外挑釁，所幸後來攔住包龍軍，避免一場流血事件。
包龍軍發布一段影片則顯示，他一再追問為何被限制出門，不明身分人員則回稱，「什麼事情，你們心裡清楚」。
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