余文生夫婦赴歐盟使館途中被拘留 歐盟要求放人

中國維權律師余文生(圖)夫婦昨天在前往歐盟駐中使館的路上遭警察攔截拘留，還有多名維權律師被軟禁家中。(美聯社)

中歐關係再因人權問題陷入緊張。中國維權律師余文生夫婦昨天在前往歐盟 駐中使館的路上遭警察 攔截拘留，還有多名維權律師被軟禁家中。歐盟駐中代表團已向中國外交部提出交涉，要求無條件放人。

中國10日依「顛覆國家政權罪」重判知名維權人士許永志14年、維權律師丁家喜12年，引發國際譴責。

歐盟對外事務部發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）10日表示，許永志、丁家喜呼籲透明和民主。根據聯合國任意拘留問題工作組的說法，他們是被任意拘留的，呼籲中國無條件釋放他們。

歐盟駐中代表團官方推特 14日發文表示，余文生、許艷夫婦在前往歐盟駐中代表團的路上被中國當局拘留。王全璋、王宇和包龍軍在家中被軟禁。「我們要求立即無條件釋放他們，並已向外交部提出交涉，堅決反對這種不可接受的做法。」

我们已经被带走 pic.twitter.com/tPIAsk06rH — 余文生 (@yuwensheng9) 2023年4月13日

余文生的妻子許艷13日在推特發布手機影片表示，他們在地鐵列車上遭到兩名北京石景山區警察攔截，表明對他們口頭傳喚，並問他們是不是要去「使館」。許艷強調要爭取「自由出行」，警察則明白表示「這肯定不行」。

余文生、許艷下車後，警察表示他們「涉嫌尋釁滋事」，隨即帶他們上車到八角派出所。

自由亞洲電台報導，13日晚間多次撥打余文生、八角派出所，卻無法接通，許艷手機則直接轉入語音信箱。

至截稿，余文生、許艷的推特未更新，多名友人表示他們仍處於失聯狀態。

中國人權律師團今天在推特發文指出，繼余文生、許艷被以尋釁滋事傳喚、王宇律師和包龍軍律師被禁止出門之後，14日早上6時30分，李和平律師也被要求禁止出門。

王全璋的妻子李文足今天也推文附上一段影片，顯示他們被數名男子堵住家門口不讓出去，這些人拒絕表明身分。

王宇推文表示，包龍軍早上出去晨練，8點多回來就被派出所員警帶走。他回家後說，「我們被限制人身自由了」。

王宇發布一段影片，指控來她家的不明身分人員不但非法限制他們出門，還用難聽的言語挑釁，包龍軍憤而拿菜刀要和對方拼命。她和她媽攔著不讓包龍軍出門，對方不進門站在門外挑釁，所幸後來攔住包龍軍，避免一場流血事件。

包龍軍發布一段影片則顯示，他一再追問為何被限制出門，不明身分人員則回稱，「什麼事情，你們心裡清楚」。