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秦剛會見拉夫羅夫 稱繼續推動烏克蘭問題政治解決

記者黃國樑／即時報導
中國國務委員兼外長秦剛13日在撒馬爾罕會見俄羅斯外長拉夫羅夫。中國外交部
中國國務委員兼外長秦剛13日在撒馬爾罕會見俄羅斯外長拉夫羅夫。中國外交部

據中國外交部消息，中國外長秦剛13日藉在撒馬爾罕出席阿富汗鄰國外長會議時，會見了俄羅斯外長拉夫羅夫。秦剛與拉夫羅夫都表示，願與對方一起落實兩國元首共識。秦剛強調要推動兩國元首簽署的《關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明》儘早落地見效。雙方將繼續加強在上海合作組織、金磚國家等多邊框架內的協調合作，推動世界多極化和國際關係民主化。

雙方還就烏克蘭危機交換了意見。秦剛介紹了近期中方向國際社會發出的呼籲，強調化解危機沒有靈丹妙藥，需要各方從自身做起，積累互信，創造止戰和談條件。中方將繼續為推動政治解決、重啟和談發揮建設性作用。拉夫羅夫積極評價中方立場主張，表示複雜問題應尋求系統性解決方案，俄方反對集團對抗，將繼續堅持政治解決方向。

秦剛說，不久前，中國國家主席習近平成功對俄羅斯進行國事訪問，取得豐碩成果，為深化新時代中俄關係提供了戰略引領和根本遵循。中方願同俄方一道，以落實兩國元首共識為核心任務，推動雙邊關係始終保持高水平運行。雙方要保持高層交往，維護政治互信。推動兩國元首簽署的《關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明》儘早落地見效，引領雙方經貿合作高質量發展。深化立法、人文等交流合作。

秦剛表示，面對變亂交織的世界，習近平主席提出一系列重大倡議和理念，推動攜手構建持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界，匯聚各方共識最大公約數，為共同應對全球挑戰貢獻中國方案，歡迎俄方積極支持參與。

拉夫羅夫則表示，俄中保持高頻次高層互動和戰略協作，彰顯了兩國關係的積極態勢和充分韌性。俄方願同中方落實好兩國元首重要共識，推進俄中經濟合作重點規劃，充分發揮各領域合作機制作用，進一步便利人員往來。俄方堅定支持中方維護核心利益，積極支持全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議，主張捍衛聯合國憲章，堅持主權平等原則，倡導有效的多邊主義，願共同致力於維護地區和平穩定和可持續發展。

中國外交部稱，雙方將繼續加強在上海合作組織、金磚國家等多邊框架內的協調合作，推動世界多極化和國際關係民主化。雙方將加強「一帶一路」倡議與歐亞經濟聯盟對接，探討開展自貿可研，爭取早期收穫。

秦剛 俄羅斯 習近平

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