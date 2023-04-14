中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功

去年十月中國官媒主動公布早前陸基中段反導攔截技術試驗成功的畫面。（微信截圖）

中國國防部 14日晚間宣布，中國在境內進行一次陸基中段反導攔截技術試驗，試驗達到了預期目的。公告稱，這一試驗是防禦性的，不針對任何國家。

根據公開資料顯示，中國先前已有六次進行陸基中段反導攔截技術試驗。最早一次是在2010年1月11日，但當時並未宣稱取得成功或試驗達到預期目的。隨後在2013年1月27日，2014年7月23日，2018年2月5日，2021年2月4日，2022年6月19日晚又進行了5次試驗，這5次試驗中國官方都宣稱達到試驗的預期目的。

2022年10月，中國官媒首度披露陸基中段反導攔截試驗的成功畫面內容。不少歐美媒體認為，這是中國增加軍事自信和軍事透明度的開端。同時也證明中國已經掌握了關鍵技術，並取得實質性的進展。

中段反導攔截試驗是一項非常複雜的技術，需要高超的空間控制、導彈制導和攔截技術等多方面的技術支援。中國陸基中段反導攔截的成功，不僅驗證技術的可行性，也表明了中國在這一領域的能力水平已經成為世界上的領先者之一。