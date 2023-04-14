中國屢控間諜罪拘捕日公民 日本反應趨強

自2015年以來，已有17名日本公民在中國因間諜罪指控而遭拘留。(Pexels)

紐約時報今天報導，自2015年以來，已有17名日本 公民在中國因間諜 罪指控而遭拘留，其中一人曾發聲認為過去日本政府援救不力；但隨著日本對中國採取更強硬立場，這種情況可能改變。

紐約時報報導，鈴木英司（Hideji Suzuki）因間諜指控在中國服刑6年。他說，判決源自一次聚餐，那次晚餐上他除了試著與一名中國學者閒聊北韓問題外，什麼都沒做；他曾擔任一個日中友好組織的主席，在2016年去中國旅行期間遭逮捕。

自2015年以來，已有17名日本公民因類似指控而被拘留，鈴木英司是其中之一，也是唯一公開說出自己經歷的人，自去年10月返回日本以來，他一直試圖就中國似任意拘留日本公民的做法發出警告，並稱日本政府援救不力。

今年3月底日本安斯泰來製藥一名主管因涉嫌從事間諜活動在北京 被捕，紐時認為北京是再次檢驗日本的決心。

報導指出，近年來北京鎮壓香港，以及在疫情期間採取嚴格封控作法，再加上俄羅斯入侵烏克蘭及可能對台灣採取軍事行動，日本正對中國採取更強硬的立場。

中方這次逮捕對在中國的日企造成衝擊，並引起了東京方面異常強烈的反應，日本外相林芳正近期訪中時，就要求中方釋放被指從事間諜活動的日本公民。

東京大學教授川島真表示，北京長期以來一直將日本視為敵人，「他們很容易想像日本間諜無處不在」，「你越了解中國，他們就越懷疑你」。

曾任日本駐中國武官的小原凡司說，中國對日本人的間諜指控各不相同，但往往顯得很隨意。中國法律對什麼構成國家機密的定義廣泛，包括一些在其他國家被視為無害的訊息，「什麼是非法的並沒有明確定義，所以活躍在中國的人很難判斷他們需要避免什麼」。

鈴木英司希望中國能夠認識到，其對待日本公民的做法不符合兩國的利益，此外日本需要「表明立場，建立一個強大的危機管理體系」，他說。「否則，下次再有人被抓，就沒有機會救他們了。」