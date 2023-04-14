沙塵暴吹到日韓 中國專家語出驚人：有利全球生態

近日沙塵暴侵襲中國北方，周邊的日本、韓國及台灣都受波及。新華社

近日沙塵暴 侵襲中國北方，周邊的日本 、韓國及台灣都受波及。關於沙塵天氣能否根治的問題，中國中央氣象台專家指出，沙塵暴並不需要根治，對全球生態系統，還是存在一些有利的地方。

據中國氣象局消息，今年以來，中國已出現8次沙塵天氣過程，4月9日以來的沙塵天氣過程達到沙塵暴級別，為今年第二次沙塵暴過程，但弱於3月19日至24日的強沙塵暴過程。

據人民網報導，中國中央氣象台首席預報員桂海林在本周的一個會議上表示，關於根治沙塵天氣這個問題，實際上應該關注一下國家對沙塵的治理，對於一些本來就降水稀少的氣候區，現在防沙治沙採取的是科學態度，也就是對這些地區宜沙則沙，主要是防止它的沙地擴大化。

桂海林說，在降水稀少的氣候區，不利於植被生長，配上大風氣旋等一些特殊的天氣系統，沙塵出現是一個必然的天氣現象，所以說沙塵並不是需要根治的一個天氣。他還指稱「沙塵天氣除了會帶來一些不利影響之外，實際上對於整個全球的生態系統，還是會存在一些有利的地方。」

桂海林並未說明沙塵暴「有利」之處在哪裡，他的言論引起相當大的爭議，有人諷刺在中國做「專家」現在已經不必讀書，亦有人問桂海林有沒有興趣到北京 多吸幾口沙塵，肯定有益身心。