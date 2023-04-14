我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五角大廈洩密主嫌背景曝光 21歲國民兵愛槍枝 翻拍情報傳社群

求職網排名25大高薪入門職業 顯示花錢念大學不值得

波總理稱烏被征服隔天中國即攻台 中強烈不滿堅決反對

記者黃國樑／即時報導
中國駐波蘭大使館外貌。（截圖自中駐波使館官網）
中國駐波蘭大使館外貌。（截圖自中駐波使館官網）

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）當地時間13日在美國華府智庫「大西洋理事會」上表示，歐洲人試圖加強與中國的關係，可能正犯下歷史性的錯誤。他還提到，如果烏克蘭被征服，「隔天」中國可能就會攻擊台灣。莫拉維茨奇此番言論被認為是在暗批法國總統馬克宏。但中國駐波蘭大使館對莫拉維莰奇的言論立即回擊，強調中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

綜合媒體報導，莫拉維茨奇「大西洋理事會」演講時說：「他們目光短淺，指望在中國販售更多歐洲聯盟（EU）的產品，卻得付出巨大地緣政治代價，使我們提升而非降低依賴中國。」

中國駐波蘭大使館發言人對此表示，4月13日，個別波政府官員在美國智庫發表演講，公然將台灣問題與烏克蘭問題相提並論，妄稱如果烏克蘭戰敗，中國可能第二天就會攻打台灣。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

他說，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，同烏克蘭問題有著本質的區別，兩者不存在任何的可比性。台灣的前途只能由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定。各方在烏克蘭問題上強調要維護主權和領土完整，在台灣問題上也同樣要堅持這一原則，堅決維護中國的主權和領土完整，在重大問題上不能搞雙重標準。任何借烏克蘭問題影射關聯台灣問題的企圖，都是別有用心的政治操弄，都是對尊重國家主權和領土完整原則的肆意踐踏，都是對中國內政的粗暴干涉。

他表示，一個中國原則是公認的國際關係準則，也是中波關係的政治基礎。我們敦促波方有關官員充分認清台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則，在涉台問題上謹言慎行，避免干擾中波關係大局。

烏克蘭 大使館 馬克宏

上一則

貴州官二代當眾「電鋸肢解」殺同事 還拍片炫耀、囂張嗆家屬

延伸閱讀

率團訪台遭中國制裁 眾院外委會主席麥考爾：榮譽勳章

率團訪台遭中國制裁 眾院外委會主席麥考爾：榮譽勳章
中國宣布制裁眾議院外委會主席麥考爾

中國宣布制裁眾議院外委會主席麥考爾
赴台旅遊何時重啟？國台辦：台灣仍禁陸客

赴台旅遊何時重啟？國台辦：台灣仍禁陸客
矽谷創投找錢 瞄準中東多國

矽谷創投找錢 瞄準中東多國

熱門新聞

成都有位在飯店擔任洗碗工的大媽其實是「隱形富豪」，每天上下班都有女兒開要價千萬的豪車接送。（視頻截圖）

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

2023-04-08 11:00
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13
中國知名的張家界天門山玻璃棧道，驚傳4日有4名遊客翻越護欄跳崖自殺，其中一人雖被攔阻，但事前已服毒仍不治身亡。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

2023-04-06 14:27
武漢華南海鮮市場。(美聯社)

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

2023-04-08 12:05
中國駐歐盟使團團長傅聰。（新華社）

戰狼變色狼？中國駐歐盟大使被爆追蹤色情帳號

2023-04-10 11:20
兩位外國旅客登機，一名旅客上前詢問，卻被工作人員勸離。（取材自九派新聞）

不把中國人當人? 亞航等外籍乘客 機上百人枯候3小時

2023-04-10 11:00

超人氣

更多 >
房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思

房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家
堅果有益健康 這兩種特別棒

堅果有益健康 這兩種特別棒
五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員
佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見

佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見