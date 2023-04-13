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16歲網紅騎重機嗆「危險你X」 不到一個月後自撞慘死

中國新聞組╱即時報導
中國有名16歲網紅「小嬌妻」常與21歲網紅「安安」常在抖音分享穿著可愛套裝騎重機的影片。(取材自微博)
中國有名16歲網紅「小嬌妻」常與21歲網紅「安安」常在抖音分享穿著可愛套裝騎重機的影片。(取材自微博)

中國有名16歲網紅「小嬌妻」常與21歲網紅「安安」常在抖音分享穿著可愛套裝騎重機的影片，影片中也不時會做出一些相當危險的舉動。上個月有網友看不下去在留言區提醒他們「危險」，小嬌妻則反嗆「危險nm（危險你媽）」，事隔不到一個月卻傳出自撞身亡的消息。

綜合媒體報導，昆明市有一名年僅16歲的青少年無照騎車載21歲趙女，行駛其間突然自撞分隔島，警消前往現場搶救時發現已當場身亡。有網友從車禍現場照認出兩位是小嬌妻與安安，兩人車禍後僅僅靠載一起，網友也推斷事發時應該是後座的小嬌妻摟住駕駛摩托車的安安。

安安與小嬌妻車禍身亡，更意外引發中國網友熱議。事實上，上個月就曾有網友在留言區提醒他們，表示騎車沒安全裝備且無照，擔憂他們如此舉動相當危險，當時小嬌妻並沒有聽網友勸告，反而留言回嗆「危險nm（危險你媽）」，沒想到20天後卻丟了性命。

此外，3月中還有網友留言勸說，認為她們年紀還小不適合騎摩托車，小嬌妻則回應網友「我不管，我就要騎」，而另一位網友則稱活了20多年還沒有做過女騎士的摩托車，坐一次死而無憾，小嬌妻則回說：「我不想死」、「還沒有活夠」，如今再看到這段留言，讓許多網友不禁唏噓不已。

網紅「小嬌妻」嗆網友。(取材自微博)
網紅「小嬌妻」嗆網友。(取材自微博)
網紅「小嬌妻」嗆網友。(取材自微博)
網紅「小嬌妻」嗆網友。(取材自微博)
中國有名16歲網紅「小嬌妻」常與21歲網紅「安安」常在抖音分享穿著可愛套裝騎重機...
中國有名16歲網紅「小嬌妻」常與21歲網紅「安安」常在抖音分享穿著可愛套裝騎重機的影片。(取材自微博)

車禍 抖音

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