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民調：逾8成美國民眾對中觀感差 4成視中國為敵手

中國新聞組／北京14日電
中俄領導人2023年3月會晤進一步加深了美國民眾對中國的負面觀感。（美聯社）
中俄領導人2023年3月會晤進一步加深了美國民眾對中國的負面觀感。（美聯社）

美國最新民調顯示，高達八成以上的美國人對中國抱持負面觀感，約莫四成的美國人將中國視為敵人而非競爭對手；有四成美國民眾認為中國是敵人。

美國之音報導，據皮尤研究中心12日公布的民調，83%美國民眾對中國抱持負面觀感，其中有44%是「非常負面」，較去年增加了4%。

儘管拜登政府一再重申中國是競爭對手，不尋求新冷戰或是熱戰。然而民調顯示，四成美國民眾認為中國是敵人，較去年上升13%。

據報導，另一民調機構蓋洛普3月初發布的民調同樣顯示，只有15%的美國人對中國抱持好感，50%的美國人認為中國是美國的頭號敵人。

皮尤中心民調顯示，年長者對中國的觀感趨於負面，50歲以上的美國人超過半數以上持「非常負面」的觀感。年輕人對中國的負面觀感則顯得相對緩和，而且也認為美中之間還有一些合作機會，不過整體來說，50歲以下對中國抱有好感的美國人僅約兩成左右。

報導稱，在國際事務上，80%受訪者認為中國無助世界和平穩定，77%受訪者認為中國並未考慮美國等其他國家利益。在解決國際衝突、氣候變遷、對抗傳染病傳播等議題上，過半數美國民眾覺得美中難有合作空間；幾乎沒有美國人相信習近平會在國際事務上做出正確的決定，近一半受訪者表示對習近平完全沒有信心。

儘管美國和中國彼此仍為最大貿易夥伴，不過卻有47%的美國人表示，中國從美中貿易關係中受益多於美國，只有23%的美國人認為雙方受益平等。此外，相信中國是當今世界最大經濟體的比率達38%，而相信美國為最大經濟體的則有48%。

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