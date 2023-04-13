中國劃禁航區無關軍演 16日將發射氣象衛星

圖為今年3月31日，中國在酒泉衞星發射中心以長征四號丙運載火箭，成功將遙感三十四號04星發射升空。（新華社）

中國在台灣以北海空域劃設禁航區，是因為預計16日上午9時40分從甘肅 發射「風雲三號G星」氣象衛星，屆時可能有火箭殘骸墜落至該禁航區，與軍演無關。台國安人士今晚予以證實。

中國環台軍演才結束，又在台灣以北約85海里的海空域劃設禁航區，稱16日早上9時至下午3時可能有火箭殘骸墜落，迄今未宣布究竟是執行什麼航太 行動，引發國際關注與推測。

據中國航太新聞自媒體「國際火箭發射」微信 公眾號今天發文，中國航天科技集團預定4月16日上午9時40分在甘肅的酒泉航天發射中心，用長征四號乙運載火箭發射名為「風雲三號G星」的氣象衛星。

文章並附上中國11日發出的服務電報（SVC）截圖顯示，4月16日至18日上午9時至下午2時（暫定）進行「航太行動」，影響區域為RCAA FIR（台北飛航情報區），並附上經緯度與影響高度以及圖示。

不過台交通部表示，經抗議後，中方將禁航縮減為16日上午9時30分至57分，全程27分鐘。

中國福建海事局今天中午發布航行警告稱，4月16日早上9時至下午3時，在東海4點連線水域範圍內「可能有火箭殘骸墜落」，禁止駛入。

越南軍事記者Duan Dang昨天在推特發布一張酒泉航天發射中心預定16日發射火箭的軌跡示意圖，顯示中國為此劃設3個禁航區，其中兩個在中國西部境內，第3個禁航區就在台灣北部的台北飛航情報區內。

Although I haven't seen the potential NOTAM from Taipei ACC, my conjecture is that the impending no-fly zone north of Taiwan could be linked to a launch from the Jiuquan Space Launch Center on April 16. pic.twitter.com/eCRPnBz4iG — Duan Dang (@duandang) 2023年4月12日

中國發射火箭在台北飛航情報區劃設禁航區，應與這顆氣象衛星要放送的軌道位置有關。

中國航天科技集團此前發布，風雲三號G星是風雲三號系列首發降雨測量衛星，計畫2023年4月中旬發射。風雲三號G星將運行在非太陽同步傾斜軌道，主要用於降雨氣候學研究和災害性天氣系統強降水監測。

中國航天科技集團並稱，風雲三號G星成功發射後，中國將成為目前全球唯一同時業務運行晨昏、上午、下午和傾斜4條近地軌道民用氣象衛星的國家，將進一步發揮低軌氣象衛星完備觀測網的整體優勢，在氣象災害監測領域向世界貢獻中國智慧和風雲方案。