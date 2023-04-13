中國10家核酸檢測公司去年營收逾百億美元 淨賺31.7億

北京市民排隊檢測核酸。（中新社檔案照）

健康時報報導，近期萬孚生物、達安基因、萬泰生物等核酸檢測 業務相關上市公司陸續公布了2022年財報，粗略統計，10家核酸檢測相關上市公司2022年的總營收 額807億元(人民幣，下同，約合117.5億美元)，淨利潤 超過218億元(約合31.7億美元)，在營收和淨利潤上均呈正增長。在這10家企業中，營收超過百億的有4家公司，其中迪安診斷營收最高，去年整體營收202.82億元；達安基因的淨利潤最高，達到54.12億元；其他6家公司營收從18.17億至74.7億不等，淨利潤也分別達到1.81億至38.38億

迪安診斷是國內第三方醫學診斷行業龍頭企業之一。 4月12日，迪安診斷發布2022年年度報告顯示，公司實現營業收入202.82億，同比增長55.03%；淨利潤14.34億，同比增長23.33%。其中，報告期內，公司診斷服務業務總收入126.74億，較去年同期增長91.46%；其中新冠核酸檢測收入80.39億，同比增加兩倍以上。

萬泰生物主要從事體外診斷試劑及儀器、疫苗的研發、生產及銷售。 3月31日，萬泰生物發布2022年年報顯示，公司實現營業收入111.85億，同比增長94.51%；淨利潤為47.36億，較去年同期增長134%。

達安基因是以分子診斷技術為主導的生物醫藥高新技術企業。 3月31日，達安基因發布2022年年度報告顯示，2022年，公司實現營業總收入120.46億，同比增長57.2%，增幅連續3年保持在42%以上的高速增長；淨利潤54.12億，同比增長49.6%，增幅連續3年保持在47%以上的高速增長。

金域醫學是核酸檢測領域的龍頭上市公司，是最早參與新冠核酸檢測的第三方實驗室之一。據金域醫學2022年前三季度營收報告顯示，公司主營收入122.08億，同比上升41.67%；淨利潤24.48 億，同比上升46.41%。