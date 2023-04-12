哈爾濱沙塵暴泥夾雪 市民：出門變兵馬俑

黑龍江哈爾濱，市民在沙塵天氣出行。 (中新社)

中國東北政經中心哈爾濱近日出現怪異天氣，市區同時出現了大風、沙塵和降雪 ，大量的泥夾雪迎面而來，有民眾表示出門一趟都成兵馬俑。

九派新聞12日報導，11日強冷空氣抵達哈爾濱，市區同時出現了大風、沙塵和降雪天氣，據哈爾濱氣象台說明，這種複雜天氣主要是由於蒙古氣旋東移南下，與極地冷空氣配合，所到之處會產生大風、降溫天氣，風又將地面塵土吹起，還會衍生揚沙甚至沙塵暴 。

由於哈爾濱前期氣溫較高，當蒙古氣旋攜帶冷空氣入侵時，短時間氣溫迅速下降，冷空氣使得空氣中的水氣迅速凝聚並降落下來，使得本該出現的多雲天氣轉變為小雪。

同時出現了大風、沙塵和降雪影響了民眾出行，一位化名為小熊的民眾說這次的沙塵暴比3月更嚴重，黃沙滿天，室內燈光都發藍，出去時有一種糊眼睛的感覺，在外面走一圈臉上、頭髮上都是土。

小熊的鏡頭記錄下了哈爾濱4月飛雪，視頻顯示，昏黃的天空中飄著雪花，樹木和草坪上已經落了一層薄薄的雪。但因空氣中的大量浮塵跟著雪降落，「泥夾雪」造成戶外的人身上都是泥點子，路面上停著的車就像被潑了一盆土。

哈爾濱的另一位市民小孔則說，已經不敢出門了，上午沙下午雪，有朋友說出去一趟回來都成「兵馬俑」了。

另據每日經濟新聞今天報導，根據中央氣象台發布的沙塵暴藍色預警：受冷空氣和大風影響，預計4月12日20時至13日20時，仍有19省區市有揚沙或浮塵天氣。

這波沙塵暴風沙從北向南一路肆虐，截至12日上午已抵達江南南部，波及浙江、江西、湖南等地，為本次過程最南界，影響人口已超4億人。