解放軍新兵徵集將以大學生為主要對象。 (取材自百度)

中國官媒新華社昨報導，中國國務院 、中央軍委日前公布了新修訂的《徵兵工作條例》，自2023年5月1日起施行。今天上午中國《解放軍 報》特別報導了中共 中央軍委國防動員部對於修訂內容的細節答記者問的說法，這一問答內容中，當被問到這次修訂對兵員徵集對象有何新的規定時，中央軍委答稱，新修訂的《條例》突出高素質兵員徵集，堅持以「大學生」為重點徵集對象，且規定了對高校(即大學)可以直接分配徵兵任務，並建立大學生和有特別要求的兵員徵兵任務的統籌機制。

中共中央軍委國防動員部的領導說，新修訂的《條例》突出高素質兵員徵集，堅持以「大學生」為重點徵集對象，明確優先保證大學畢業生和對政治、身體條件或者專業技能有特別要求的兵員徵集；規定對高校可以直接分配徵兵任務，並建立大學生和有特別要求的兵員徵兵任務統籌機制；明確大學在校生、應屆畢業生可在入學前戶籍所在地或者學校所在地應徵。

另被問到這次修訂對於「戰時徵集」有何新的規定和要求時，中共中央軍委答稱，《條例》參照各國通行做法，承接國防法、兵役法等法律法規，專設一章對戰時徵集問題進行規範。明確規定國家發布動員令或者國務院、中央軍委依法採取國防動員措施後，各級人民政府和軍事機關必須按照要求組織戰時徵集。戰時根據需要，國務院、中央軍委可以在法律規定的範圍內，調整徵集公民服現役的條件和辦法，可以「重點徵集熟練掌握軍事技能的退役軍人，補充到原服現役單位或者同類型崗位，確保快速形成戰鬥力」。

中央軍委並稱，同時，為保證戰時徵集的兵員快速按時補充到位，明確「從事交通運輸的單位和個人」，應當「優先運送戰時徵集對象」；其他組織和個人應當為戰時徵集對象報到提供便利。

此一微兵工作條例是在1985年10月24日導次由中共國務院、中央軍委發布實施；2001年9月5日第一次修訂，今年4月1日是第二次修訂。 新華社昨報導，新修訂的《條例》共11章74條。主要從制度上健全徵兵組織領導機制，構建從國家到省市縣縱向貫通、從政府到高校橫向覆蓋的徵兵組織領導體系；優化徵兵組織實施辦法，完善體格檢查、政治考核、交接運輸、檢疫複查等機制，依法、精準、高效徵集高素質兵員；加強徵兵綜合保障，推進徵兵信息化建設，強化監督檢查，維護公民應徵權益。