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中國公布新修訂徵兵條例 大學生成重點徵兵對象

記者黃國樑／即時報導
解放軍新兵徵集將以大學生為主要對象。 (取材自百度)
解放軍新兵徵集將以大學生為主要對象。 (取材自百度)

中國官媒新華社昨報導，中國國務院、中央軍委日前公布了新修訂的《徵兵工作條例》，自2023年5月1日起施行。今天上午中國《解放軍報》特別報導了中共中央軍委國防動員部對於修訂內容的細節答記者問的說法，這一問答內容中，當被問到這次修訂對兵員徵集對象有何新的規定時，中央軍委答稱，新修訂的《條例》突出高素質兵員徵集，堅持以「大學生」為重點徵集對象，且規定了對高校(即大學)可以直接分配徵兵任務，並建立大學生和有特別要求的兵員徵兵任務的統籌機制。

中共中央軍委國防動員部的領導說，新修訂的《條例》突出高素質兵員徵集，堅持以「大學生」為重點徵集對象，明確優先保證大學畢業生和對政治、身體條件或者專業技能有特別要求的兵員徵集；規定對高校可以直接分配徵兵任務，並建立大學生和有特別要求的兵員徵兵任務統籌機制；明確大學在校生、應屆畢業生可在入學前戶籍所在地或者學校所在地應徵。

另被問到這次修訂對於「戰時徵集」有何新的規定和要求時，中共中央軍委答稱，《條例》參照各國通行做法，承接國防法、兵役法等法律法規，專設一章對戰時徵集問題進行規範。明確規定國家發布動員令或者國務院、中央軍委依法採取國防動員措施後，各級人民政府和軍事機關必須按照要求組織戰時徵集。戰時根據需要，國務院、中央軍委可以在法律規定的範圍內，調整徵集公民服現役的條件和辦法，可以「重點徵集熟練掌握軍事技能的退役軍人，補充到原服現役單位或者同類型崗位，確保快速形成戰鬥力」。

中央軍委並稱，同時，為保證戰時徵集的兵員快速按時補充到位，明確「從事交通運輸的單位和個人」，應當「優先運送戰時徵集對象」；其他組織和個人應當為戰時徵集對象報到提供便利。

此一微兵工作條例是在1985年10月24日導次由中共國務院、中央軍委發布實施；2001年9月5日第一次修訂，今年4月1日是第二次修訂。 新華社昨報導，新修訂的《條例》共11章74條。主要從制度上健全徵兵組織領導機制，構建從國家到省市縣縱向貫通、從政府到高校橫向覆蓋的徵兵組織領導體系；優化徵兵組織實施辦法，完善體格檢查、政治考核、交接運輸、檢疫複查等機制，依法、精準、高效徵集高素質兵員；加強徵兵綜合保障，推進徵兵信息化建設，強化監督檢查，維護公民應徵權益。

國務院 中共 解放軍

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