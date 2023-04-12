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FT披露軟銀幾乎出清阿里巴巴持股 阿里股價重挫4%

編譯簡國帆／綜合外電
英國金融時報（FT）報導，軟銀已幾乎出清在阿里巴巴的剩餘持股。(路透)
英國金融時報（FT）報導，軟銀已幾乎出清在阿里巴巴的剩餘持股。(路透)

英國金融時報（FT）報導，軟銀已幾乎出清在阿里巴巴的剩餘持股，限制對中國的曝險，並在其科技投資價值銳減之際，籌得現金。阿里巴巴在香港掛牌的股價盤中應聲重挫4%。

報導指出，軟銀在去年賣出創紀錄的290億美元持股後，今年來又透過預付遠期合約（prepaid forward contracts），出售價值約72億美元的阿里巴巴股票。FT分析軟銀提交給美國證管會（SEC）的申報資料指出，這項遠期售股行動，將讓軟銀的阿里巴巴持股比率降到只有3.8%，遠低於原本的多達34%。

數據供應商華盛頓服務提供的申報資料顯示，過去14個月來，軟銀透過遠期合約出售3.89億股阿里巴巴股票，平均每股售92億美元，最近的賣股行動為2月出售4,600萬股，進帳約45億美元，此前去年12月底賣出3,000萬股，落袋27億美元。

FT估算，在2月底，軟銀只剩9,800萬股阿里巴巴股票可以賣，在3月底時，軟銀改變持有其他2,230萬股的方式，尋求未來用於籌資的潛力。

軟銀拒絕評論這些申報資料，但表示阿里巴巴的交易反映該公司正轉向「防禦模式」，以因應更加不確定的商業環境，出售阿里巴巴的所得將在5月公布上季財報時披露。

運用這些遠期合約，軟銀通常會把阿里巴巴股票借給一家券商，讓這家券商在幾天或幾周內賣出這些股票，券商把賣股資金還給軟銀時再從中收費，在這些合約到期後，軟銀能完全放棄對這些股票的所有權主張，或以市價像買回這些股票，但軟銀之前售股後都未買回。

軟銀減持阿里巴巴股票，正值這家日本集團的關鍵時刻，軟銀正在規劃讓旗下晶片設計業者安謀（Arm）轟動掛牌，同時希望從之前的投資失利與創紀錄損失中復甦，也代表阿里巴巴將在試圖一分為六、推動改造之際，失去一位長期的支持者。

軟銀執行長孫正義是在20多年前和阿里巴巴創辦人馬雲見面後，以2,000萬美元入股，當時孫正義接受彭博電視訪問時說，馬雲沒有經營計畫，也沒有營收，員工可能只有35或40人，但馬雲的眼神很強，說話時也閃閃發亮，「我還記得他說話的方式、看待事情的方式，他具備魅力，也具備領導能力」。

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