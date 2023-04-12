我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房市復甦…房貸利率連5周下跌 房貸申請增7.8%

受夠南加路面坑洞 阿諾親自修路 洛杉磯市府尷尬了

中國「人造太陽」成功運行403秒 刷新原101秒舊紀錄

記者黃國樑／即時報導
在全超導託卡馬克核聚變實驗裝置（EAST）控制大廳，科研人員在實驗成功后慶祝。（新華社）
在全超導託卡馬克核聚變實驗裝置（EAST）控制大廳，科研人員在實驗成功后慶祝。（新華社）

中國官媒新華社北京時間13日凌晨報導，在進行第12萬2254次的實驗中，中國有「人造太陽」之稱的全超導託卡馬克核聚變實驗裝置（EAST）在12日晚間21時，創造新的世界紀錄，成功實現穩態高約束模式等離子體運行403秒，對探索未來的聚變堆前沿物理問題，提升核聚變能源經濟性、可行性，加快實現聚變發電具有重要意義。

「一團耀眼的白光從山脈盡頭升起……」新華社報導中引述了中國著名科幻小說《三體》中的句子，書中描述太空飛船核聚變發動機發出的光芒如同太陽。而利用核聚變等技術，人類走出地球家園，成為真正的太空文明。

新華社稱，萬物生長靠太陽，太陽之所以能發光發熱，是因為內部的核聚變反應。核聚變能源的原材料在地球上極其豐富，且排放無污染，如果能造一個「太陽」來發電，人類有望實現能源自由。但要造出能實用的「人造太陽」，需要上億攝氏度的等離子體、超過千秒的連續運行時間和1兆安的等離子體電流，挑戰極大。為此，全球科學家們已努力70多年。

報導中表示，形如「巨爐」，一腔「熱火」胸中湧。EAST作為中國的國家重大科技基礎設施，擁有類似太陽的核聚變反應機制。而4月12日晚，經過十幾年聚力攻關，EAST成功實現穩態高約束模式等離子體運行403秒，刷新2017年的101秒世界紀錄，實驗現場一片歡騰。

「Shot:122254」EAST控制大廳屏幕上的數字顯示，這是歷經十二萬多次實驗取得的成功。中科院合肥物質科學研究院副院長、等離子體物理研究所所長宋雲濤受訪說，「這次突破的主要意義在於高約束模式」，高約束模式下粒子的溫度、密度都大幅度提升，「這為提升未來聚變電站的發電效率，降低成本奠定了堅實物理基礎。」

新華社稱，據悉，EAST裝置上有核心技術200多項、專利2000餘項，匯聚「超高溫」、「超低溫」、「超高真空」、「超強磁場」、「超大電流」等尖端技術於一爐，共有上百萬個零部件協同工作。這次成功突破，離不開等離子體控制、加熱、壁處理、先進診斷等技術提升和內真空室改善。

報導最後說，目前，下一代「人造太陽」中國聚變工程實驗堆已完成工程設計，未來瞄準建設世界首個聚變示範堆。

太空 北京 低溫

上一則

台抗議禁航 北京罕見讓步 彭博：中國內部協調恐有問題

延伸閱讀

鴻海AI伺服器 隨SpaceX上太空

鴻海AI伺服器 隨SpaceX上太空
一天見16次日出日落 穆斯林太空人齋戒月免禁食

一天見16次日出日落 穆斯林太空人齋戒月免禁食
時空旅人：外星人已來地球帶走8000人 專挑4種人

時空旅人：外星人已來地球帶走8000人 專挑4種人
「外星人來地球帶走8000人」 時空旅人警告：專挑4種人

「外星人來地球帶走8000人」 時空旅人警告：專挑4種人

熱門新聞

(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25
成都有位在飯店擔任洗碗工的大媽其實是「隱形富豪」，每天上下班都有女兒開要價千萬的豪車接送。（視頻截圖）

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

2023-04-08 11:00
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13
中國知名的張家界天門山玻璃棧道，驚傳4日有4名遊客翻越護欄跳崖自殺，其中一人雖被攔阻，但事前已服毒仍不治身亡。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

2023-04-06 14:27
武漢華南海鮮市場。(美聯社)

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

2023-04-08 12:05
穿著褐色大衣的鞏俐隨馬克宏從法國飛抵北京。(Getty Images)

法國總統馬克宏訪華 驚見鞏俐夫婦同機隨行

2023-04-05 20:03

超人氣

更多 >
台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡

台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住
1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元

1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚