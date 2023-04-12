中國「人造太陽」成功運行403秒 刷新原101秒舊紀錄

在全超導託卡馬克核聚變實驗裝置（EAST）控制大廳，科研人員在實驗成功后慶祝。（新華社）

中國官媒新華社北京 時間13日凌晨報導，在進行第12萬2254次的實驗中，中國有「人造太陽」之稱的全超導託卡馬克核聚變實驗裝置（EAST）在12日晚間21時，創造新的世界紀錄，成功實現穩態高約束模式等離子體運行403秒，對探索未來的聚變堆前沿物理問題，提升核聚變能源經濟性、可行性，加快實現聚變發電具有重要意義。

「一團耀眼的白光從山脈盡頭升起……」新華社報導中引述了中國著名科幻小說《三體》中的句子，書中描述太空 飛船核聚變發動機發出的光芒如同太陽。而利用核聚變等技術，人類走出地球家園，成為真正的太空文明。

新華社稱，萬物生長靠太陽，太陽之所以能發光發熱，是因為內部的核聚變反應。核聚變能源的原材料在地球上極其豐富，且排放無污染，如果能造一個「太陽」來發電，人類有望實現能源自由。但要造出能實用的「人造太陽」，需要上億攝氏度的等離子體、超過千秒的連續運行時間和1兆安的等離子體電流，挑戰極大。為此，全球科學家們已努力70多年。

報導中表示，形如「巨爐」，一腔「熱火」胸中湧。EAST作為中國的國家重大科技基礎設施，擁有類似太陽的核聚變反應機制。而4月12日晚，經過十幾年聚力攻關，EAST成功實現穩態高約束模式等離子體運行403秒，刷新2017年的101秒世界紀錄，實驗現場一片歡騰。

「Shot:122254」EAST控制大廳屏幕上的數字顯示，這是歷經十二萬多次實驗取得的成功。中科院合肥物質科學研究院副院長、等離子體物理研究所所長宋雲濤受訪說，「這次突破的主要意義在於高約束模式」，高約束模式下粒子的溫度、密度都大幅度提升，「這為提升未來聚變電站的發電效率，降低成本奠定了堅實物理基礎。」

新華社稱，據悉，EAST裝置上有核心技術200多項、專利2000餘項，匯聚「超高溫」、「超低溫 」、「超高真空」、「超強磁場」、「超大電流」等尖端技術於一爐，共有上百萬個零部件協同工作。這次成功突破，離不開等離子體控制、加熱、壁處理、先進診斷等技術提升和內真空室改善。

報導最後說，目前，下一代「人造太陽」中國聚變工程實驗堆已完成工程設計，未來瞄準建設世界首個聚變示範堆。