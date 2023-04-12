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台抗議禁航 北京罕見讓步 彭博：中國內部協調恐有問題

中央社／台北12日電
中國將在台灣北方劃設禁航區，警示管制飛航區域位於台灣東亞南北航路要衝與西太平洋交通主要動脈。（記者黃仲明／攝影） 黃仲明
中國將在台灣北方劃設禁航區，警示管制飛航區域位於台灣東亞南北航路要衝與西太平洋交通主要動脈。（記者黃仲明／攝影） 黃仲明

彭博指出，在台灣作出抗議後，中國對台實施禁航區的時間從原本的三天縮減為27分鐘，這可能是兩岸陷入緊張之際，北京作出的罕見讓步。專家指出，中國政府不同部門間協調可能出現問題。

彭博（Bloomberg）報導，台灣交通部表示，中國原定從16日至18日在台灣北方劃設禁航區，時間是每天上午9時至下午2時，在台灣方面作出抗議後，北京當局通知台灣政府，中國民航部門航太活動時間，改為16日上午9時30分至57分，全程27分鐘。

台交通部發表聲明指出，中國逕自以「航太活動」為由，在多條國際航線輻輳區域上劃設警示區，限制往來航班飛航，時間長達三天，不僅國際僅見，對本區飛航管理造成嚴重影響，衝擊往來航班飛航權益及安全更為重大。

據報導，北京當局尚未就禁航區一事發表任何公開聲明。中國民用航空局12日晚間未就此作出回應，而中國外交部發言人汪文斌12日例行記者會上迴避了有關問題。

不久之前，中國人民解放軍才進行了為期三天的環台軍演，以抗議總統蔡英文過境美國並會見美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）一事。

對此，澳洲國立大學（Australian National University）台灣政治及兩岸關係專家宋文笛（Wen-Ti Sung）評論說：「北京當局在接到台灣抗議後改變計畫，這絕不尋常。」

宋文笛指出，北京當局調整計畫可能顯示，中國政府不同部門間協調可能出現問題。

他表示：「（中國）航空部門可能出於技術上的必要，要求較長的禁飛時間，但隨後經濟和外交部門又將它縮短，以最大程度地減少鄰近地區的反彈。」

北京 航太 澳洲

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