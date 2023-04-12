台抗議禁航 北京罕見讓步 彭博：中國內部協調恐有問題
彭博指出，在台灣作出抗議後，中國對台實施禁航區的時間從原本的三天縮減為27分鐘，這可能是兩岸陷入緊張之際，北京作出的罕見讓步。專家指出，中國政府不同部門間協調可能出現問題。
彭博（Bloomberg）報導，台灣交通部表示，中國原定從16日至18日在台灣北方劃設禁航區，時間是每天上午9時至下午2時，在台灣方面作出抗議後，北京當局通知台灣政府，中國民航部門航太活動時間，改為16日上午9時30分至57分，全程27分鐘。
台交通部發表聲明指出，中國逕自以「航太活動」為由，在多條國際航線輻輳區域上劃設警示區，限制往來航班飛航，時間長達三天，不僅國際僅見，對本區飛航管理造成嚴重影響，衝擊往來航班飛航權益及安全更為重大。
據報導，北京當局尚未就禁航區一事發表任何公開聲明。中國民用航空局12日晚間未就此作出回應，而中國外交部發言人汪文斌12日例行記者會上迴避了有關問題。
不久之前，中國人民解放軍才進行了為期三天的環台軍演，以抗議總統蔡英文過境美國並會見美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）一事。
對此，澳洲國立大學（Australian National University）台灣政治及兩岸關係專家宋文笛（Wen-Ti Sung）評論說：「北京當局在接到台灣抗議後改變計畫，這絕不尋常。」
宋文笛指出，北京當局調整計畫可能顯示，中國政府不同部門間協調可能出現問題。
他表示：「（中國）航空部門可能出於技術上的必要，要求較長的禁飛時間，但隨後經濟和外交部門又將它縮短，以最大程度地減少鄰近地區的反彈。」
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