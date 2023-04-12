中商務部：對台灣發起貿易壁壘調查 涉及2455項商品

台灣長期以來禁止中國多項農工產品進口，中國商務部12日宣布，將展開貿易壁壘調查。台灣目前從中國進口最大宗的農產品為中藥材。記者胡經周／攝影

中國調查可延至明年大選前1日

台灣長久以來一直嚴格限制中國農工產品進口，中國在結束3天對台環島軍演後於12日宣布，即日起就台灣對中國貿易限制措施展開貿易壁壘調查，涉及2455項商品，調查可延長至2024年1月12日，亦即明年台灣總統大選的前1日。

中國國台辦發言人朱鳳蓮說，台灣當局長期對中國2,400多項產品輸入台灣採單方面限制措施，對中國相關產業和企業利益造成損害，因此進行該項調查，結果將適時公布。中國台商表示，這項調查後，很可能就是對台灣反制或制裁，意即以海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）為基礎、中國單方面讓利的時代結束了。

經濟部貿易局12日晚表示，兩岸經貿互動是互利互補，更是全世界供應鏈 關鍵一環，「中方不宜將貿易議題複雜化、工具化，干擾全球經濟發展」，若有需要，台方願在不設前提的情況下，就貿易議題與對岸磋商討論。

中國商務部 官網12日下午突發布公告，稱於今年3月17日收到中國食品土畜進出口商會、中國5礦化工進出口商會和中國紡織品進出口商會正式提交的貿易壁壘調查申請書，「申請人請求就台灣地區對中國貿易限制措施進行貿易壁壘調查」，經對申請人資格、申請調查措施所涉及的產品、造成的負面貿易影響等相關審查，都符合中國的「對外貿易壁壘調查規則」。

根據公告，上述單位申請所涉及2455項產品，主要包括農產品、5礦化工產品、紡織品等。中國商務部表示，調查應在今年10月12日前結束，特殊情況下可延長至明年1月12日。

中國是台灣最大貿易順差來源地

中國不僅是台灣最大貿易夥伴，更是最大順差來源地。根據中國海關總署統計，去年台灣對中國享有高達1,565億美元的貿易順差，台方統計為1,004億美元順差。這除與全球產業分工有關外，台灣限制中國農工產品進口也是關鍵因素。

對此，台陸委會回應稱，兩岸於2001年底及2002年初先後加入WTO ，由於雙方在加入WTO過程中，並未就貨品貿易進行協商。為維護台方利益，在台灣地區與中國地區貿易許可辦法第8條明定，准許輸入台灣的中國物品項目，須符合不危害國家安全及對相關產業無重大不良影響的條件。