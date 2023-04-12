回應美菲聯合聲明 中外交部：嚴重關切和強烈不滿

美國與菲律賓軍隊近日在南海展開年度聯合軍演，並舉行部長級對話、發表聯合聲明。圖為美菲2018年時，在萊特島進行年度例行聯合軍演「肩並肩」，陸戰隊搶灘登陸的畫面。（美聯社）

在美菲展開「肩並肩」年度大型聯合軍演之際，兩國舉行部長級對話，發表聯合聲明，推動美國在菲律賓新增軍事基地。對此，中國外交部發言人汪文斌12日回應稱，中方表示嚴重關切和強烈不滿，強調中國對南海諸島及其附近海域擁有「無可爭議的主權」，堅決反對南海仲裁案所謂裁決。

12日下午，中國外交部舉行例行記者會，汪文斌說，注意到11日菲律賓和美國舉行「2+2」部長級對話會，並發表聯合聲明，呼籲中方遵守所謂的「2016年南海仲裁裁決」。聲明還提及，雙方將推進美國在菲新增軍事基地快速部署。

汪文斌回應說，中方對美菲發布的聯合聲明表示嚴重關切和強烈不滿，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭議的主權，美菲聲明歪曲抹黑中方正當合法海上執法活動，甚至無中生有，對中方進行造謠污衊。

汪文斌也說，中方堅決反對南海仲裁案所謂裁決，嚴重違反包括《聯合國 海洋法》公約在內的國際法，是非法的、無效的，中方不接受、不承認的立場是明確的、堅定的。他表示，中國願和有關國家通過談判協商妥善處理海上分歧，但將堅定維護自身領土主權和海洋權益。

關於美國在菲新增使用軍事基地，汪文斌說，我們已多次表明中方立場，「中國有句話叫事實勝於雄辯，從美國在菲新增基地的點位看，其意圖已不言而喻」。

汪文斌最後強調，中方一直主張亞太是地區國家的共同家園。「我們再次提醒有關地區國家，一味迎合域外勢力不僅無法維護自身安全，反而將加劇局勢緊張，危害地區和平穩定，也必將殃及自身」。