中國劃禁航區 台交通部：經抗議後禁航3天改27分鐘

中國將在台灣北方劃設禁航區，警示管制飛航區域位於台灣東亞南北航路要衝與西太平洋交通主要動脈，飛往美、日、韓等國家航線可能受影響。記者黃仲明／攝影

路透今天報導，中國從16日至18日，在台灣北方劃設禁航區，台交通部發表3點聲明，並說明經抗議後，中國民航部門在台北飛航情報區內管制飛航，改為16日上午的27分鐘。

台交通部發布新聞稿說明，中國民航部門昨天以服務電報（SVC）通知，以「從事航太 活動」為由，於4月16至18日，每天上午9時至下午2時，逕自於台灣轄管的台北飛航情報區內劃設警示區管制飛航。

台交通部說，經抗議後，中國民航部門航太活動時間，改為16日上午9時30分至57分，全程27分鐘。

台交通部也發表下列3點聲明：

一、中華民國 管轄的台北飛航情報區位處東亞南北航路要衝，也是西太平洋交通主要動脈，中國逕自以「航太活動」為由，在多條國際航線 輻輳區域上劃設警示區，限制往來航班飛航，時間長達3天，不僅國際僅見，對本區飛航管理造成嚴重影響，衝擊往來航班飛航權益及安全更為重大。

二、台方肩負台北飛航情報區服務，有責任確保往來航班安全與飛航權益，已於今天稍早向中國表達這項無理劃設將為台北飛航情報區帶來巨大而不必要的飛航風險，並損害國際飛航權益，難以執行，要求中國改變，並表達嚴正抗議。

三、經台方抗議後，中國稍早通知台方，該「航太活動」時間將調整為16日上午9時30分至57分，中華民國為負責任的國際成員，將協力各方民航等單位，就相關狀況進行必要安排，確保各國旅運人員與飛航安全。