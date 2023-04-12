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習近平：練兵備戰 堅決捍衛中國領土主權

特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平11日視察中國解放軍南部戰區湛江基地。（新華社）
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平11日視察中國解放軍南部戰區湛江基地。（新華社）

中共中央總書記習近平11日到中國人民解放軍南部戰區海軍視察調研。他強調，要認真貫徹中共20大精神，貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，深化練兵備戰，加快轉型建設，全面提高部隊現代化水平，堅決完成黨和人民賦予的各項任務。

據新華社報導，習近平11日上午10時許來到南部戰區海軍機關，接見南部戰區海軍官兵代表並合影留念。隨後，習近平觀看了反映南部戰區海軍建設情況的多媒體影片，聽取了有關工作匯報。習近平對中共18大以來南部戰區海軍部隊建設和完成任務情況給予充分肯定。

習近平強調，要堅持從政治高度思考和處理軍事問題，堅定靈活開展軍事鬥爭，提高及時妥善應對複雜情況的能力，堅決捍衛中國領土主權和海洋權益，努力維護周邊大局穩定。

習近平指出，要加強實戰化軍事訓練，堅持以戰領訓，深化戰爭和作戰問題研究，創新作戰概念和戰法訓法。要加強實案化對抗性訓練，突出抓好重點課題專攻精練，提高訓練水平和實戰能力。

習近平強調，要大力發展新型作戰力量和手段，把握新質戰鬥力建設特點規律，推動新裝備新力量加快形成實戰能力。要堅持體系建設、體系運用，深入破解短板弱項，推動作戰體系整體升級。

習近平指出，要加強部隊黨的領導和黨的建設，狠抓全面從嚴治黨、全面從嚴治軍。要深入抓好中共20大精神學習貫徹，精心組織實施學習貫徹新時代中國特色社會主義思想主題教育，統籌抓好「學習強軍思想、建功強軍事業」教育實踐活動，夯實鐵心向黨的思想根基，激發團結奮進的精神力量。要全面加強人才工作，壯大人才隊伍。

要推進政治整訓常態化制度化，持之以恆正風肅紀反腐。要加強部隊教育管理，堅持不懈抓基層打基礎，確保部隊安全穩定。各級特別是領導幹部要大興調查研究，認真解決部隊建設中的突出矛盾和問題，積極主動為官兵排憂解難，帶領廣大官兵不斷開創南部戰區海軍建設新局面。

習近平 中共 教育

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