國台辦批蔡英文過境是「倚美謀獨」軍演則是必要行動

中國國台辦發言人朱鳳蓮。資料照片。（取材自人民網）

針對蔡英文 過境訪美，朱鳳蓮表示，中國已多次表明立場。蔡英文在美過境期間的所作所為讓人們看清楚，所謂過境只是藉口，實際是「倚美謀獨」的挑釁。最終只會將台灣推向「兵凶戰危」的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。而對於解放軍 近期在台海附近演習，她則表示，這是對「台獨」分裂勢力與外部反華勢力勾連挑釁的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。

朱鳳蓮在今天的例行記者會上表示，一段時間來，民進黨當局持續挑戰一個中國原則，為了政治私利甘當美國反華遏華馬前卒，在國際上散佈「一中一台」等「台獨」論調，出賣台灣民眾利益配合美國對華「脫鉤」、「斷鍊」，加大力度拉攏滲透美國國會，拿台灣民眾的血汗錢購買軍火，最終只會將台灣推向「兵凶戰危」的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

她指出，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現！正告民進黨當局，中國絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間，必將採取堅決措施，挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑，維護國家主權和領土完整。「我們敦促美方，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題」。

當被問到，近日中共人民解放軍東部戰區組織三天環台島演習，是否會給兩岸關係和平發展造成不利影響？朱鳳蓮表示，中共人民解放軍近期在台海及附近海空域組織實施一系列反制行動，是對「台獨」分裂勢力與外部反華勢力勾連挑釁的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。

她說，當前，「台獨」分裂勢力不斷謀「獨」挑釁，外部勢力加緊「以台制華」，嚴重損害中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益，嚴重危害台海和平穩定，嚴重衝擊和平統一的前景。陸方為捍衛國家主權和領土完整所採取的一切必要行動，針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，絕非針對台灣同胞。

她表示，同時廣大台灣同胞應進一步認識到「台獨」挑釁對兩岸關係和平發展與台海和平穩定帶來的嚴重危害，認清利和害、明辨是與非，站在歷史正確的一邊，與我們一道堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，共同維護兩岸關係和平發展。

針對前台中市交通局長王義川聲稱馬英九 被騙，「中國高鐵沒有靠背」。朱鳳蓮表示，中國的高鐵，可謂是舉世矚目，目前中國高鐵運營里程4.2萬公里，通達93%的50萬人口以上城市，到2035年，高鐵運營里程將達到7萬公里左右，50萬人口以上城市全部高鐵通達。坐著高鐵去旅行早已經成為中國民眾的生活常態，許多台灣同胞也非常喜歡在中國坐高鐵，很安全、很舒適、很方便。

她說，馬英九先生和團組中的一些台灣青年學生首次來中國，三次坐高鐵進行跨城旅行，感覺都不錯。歡迎更多台灣同胞過來，坐著高鐵看中國，體驗日行千里景不同的感覺，「我們也相信在兩岸實現互聯互通、應通盡通之後，兩岸民眾可以坐高鐵便利地往來兩岸」。