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中國4青年相約跳崖除了貧窮 恐涉農村現代化偏差

中央社台北11日電
中國4名進城務工青年日前相約在張家界跳崖身亡，共同的貧窮背景受到各界關注。（取材自張家界旅遊官方公眾號）
中國4名進城務工青年日前相約在張家界跳崖身亡，共同的貧窮背景受到各界關注。（取材自張家界旅遊官方公眾號）

中國4名進城務工青年日前相約在張家界跳崖身亡，共同的貧窮背景受到各界關注。但分析認為，進城務工青年除了貧窮，精神疏離也應被重視。而官方「農村現代化」方向出現偏差，更應檢視。

4名分別來自四川、河北、河南、福建農村的進城務工青年，4月4日透過網路相約前往湖南省張家界天門山的玻璃棧道，翻越護欄跳崖，其中3名男性身亡，1名女性雖在跳崖前被攔阻，但她已服下大量毒藥，經送醫急救仍告死亡。

綜合中國媒體報導，經警方調查，這4名青年不但透過網路相約赴死，且在跳崖前都服了毒藥，還各自寫下遺言，內容一致表達自己「具有民事行為能力，本人是自殺，與其他人無關」，顯見求死意志堅決。

更有甚者，老家在四川、跳崖前被攔阻的陳姓女子，在棧道上舉起已經摻入毒藥的水壺拍照，並發到自己的微信朋友圈裡，寫上「你好世界，再見」的字樣。

三聯生活週刊8日發表題為「天門山跳崖：四個決絕赴死的農村青年」的報導，詳細提到這4名進城務工青年的生平與家庭背景，在中國網路上廣為流傳。由於這4人全數來自農村，家境貧窮，自己及家人的景況都不佳。甚至有父親中風在床、卻需由90多歲的奶奶照顧起居的窘況，讓許多人聞之鼻酸。

眼見引起熱議，中國當局對這一事件採取一定程度的網路維穩，上述報導在部分網路平台上被刪除，也無法自由轉發。而整個事件也在短暫登上熱搜新聞排行榜後，又迅速被排除出榜外。

不少中國網友將4人尋短的原因，指向中國存在已久的農村貧困及貧富差距擴大。其中有人直指，貧窮不但會「限制想像」，如今還可能「限制生命」；也有網友認為「留得青山在，總會有柴燒」，還是該把命留著；但有人則回應，他們會尋短，應該是「無柴可燒」而絕望了吧？

香港01報導，中國詩人余秀華認為，除了貧窮，他們更多的是「精神的孤獨，甚至孤立」。因為貧窮引起的精神孤獨感及社會的疏離感會更深沉，他們「活成了一座孤島」。如果沒有及時的對孤獨的解釋和引導，「很多孤獨是會沉沒的」。

報導引述武漢大學社會學院教授賀雪峰在「慢半拍的農村現代化」一文中提到，任何將農民排除在外、驅趕進城的「鄉村振興」，都是本末倒置的，都是錯誤的。「鄉村振興」不是要為城市中產階級和文青小資提供休閒去處，而是要為缺少城市就業機會及難以在城市體面安居的農民，提供農業收入就業、基本保障和最後退路。

賀雪峰在文章中說，「目中無人的農業農村現代化，排斥農民的鄉村振興」，必須堅決制止。一個也許不是很現代、卻對弱勢農民友好的農業和農村，是中國現代化中的大幸。

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