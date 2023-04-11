中國沙塵南下已跨過長江 上海12日將出現浮塵天氣

中國沙塵暴天氣再襲北京及多個省份後，11日迅速南下已跨過長江，進入江南地區。圖為11日拍攝的北京市海澱區聯想橋。新華社

中國沙塵暴 天氣再襲北京 及多個省份後，11日迅速南下已跨過長江，進入江南地區。上海市氣象服務中心、上海市生態環境局11日表示，受冷空氣擴散攜帶北方沙塵傳輸影響，預計11日傍晚到12日中午，上海將出現浮塵天氣。

受冷空氣及地面氣旋共同影響，10日內蒙古、華北、東北等多地出現沙塵天氣，其中呼和浩特、大同等地出現沙塵暴，錫林郭勒、包頭、烏蘭察布和張家口等局地甚至遭遇強沙塵暴侵襲。

根據中國氣象局氣象探測中心綜合氣象觀測產品系統（天衡天衍）監測顯示，11日16時，此次沙塵氣團南移，沙塵前沿到湖北、安徽、江蘇，多地PM10濃度值超過1000ug/m³。

本輪沙塵對北京的影響已處於末期，多站PM10濃度顯著下降，低於250ug/m³。另外，東北大部分地區也受到本沙塵過程影響，11日15時遼寧省瀋陽市、吉林省長春市PM10時均濃度均已超過500ug/m3。

中國天氣網首席氣象分析師 胡嘯指出，11日15時左右，沙塵已跨過長江，進入江南地區後，當地可能有降雨天氣，對沙塵有一定淨化作用。但降雨不能將沙塵完全「洗淨」，同時華北、黃淮、江淮等地還存在一些殘留沙塵。12日，沙塵所在區域近地面轉為南風，偏南氣流會將沙塵轉而向北輸送，華北、黃淮一帶存在沙塵回流的可能。

據北京氣象台預計，12日午後偏南風加大，陣風可達6級左右，南下的沙塵可能伴隨回流北上進京，外出仍需注意防風防塵，做好健康防護。

除了12日的沙塵回流可能，中國北方本周後期還會遭遇一場沙塵天氣。中國中央氣象台預計，13日至16日，西北地方和華北等地仍多沙塵天氣，其中13日夜間至14日，沙塵天氣將可能再次影響到京津冀等地。

中國天氣網提醒，未來一周北方地區多大風沙塵天氣，低能見度影響交通出行，公眾出行需注意保持車距，同時關注高濃度沙塵顆粒物對人體呼吸系統造成的健康風險。