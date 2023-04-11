我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

不只白卡、糧食券 共和黨也要刪住房與托兒等補助

中國擬立法管理生成式AI 「不得顛覆國家政權」

記者葉文義／即時報導
中國國家互聯網信息辦公室11日就《生成式人工智慧服務管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見。(圖／新浪網)
中國國家互聯網信息辦公室11日就《生成式人工智慧服務管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見。(圖／新浪網)

中國國家互聯網信息辦公室11日就《生成式人工智慧服務管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見。其中提到規定利用生成式人工智慧（AI）生成的內容，應當體現社會主義核心價值觀，不得含有顛覆國家政權、推翻社會主義制度、煽動分裂國家的內容。

徵求意見稿還提到，利用生成式人工智慧產品向公眾提供服務前，應當按照《具有輿論屬性或社會動員能力的互聯網信息服務安全評估規定》向國家網信部門申報安全評估，並按照《互聯網信息服務演算法推薦管理規定》履行演算法備案和變更、登出備案手續。

在中國爆紅的生成式人工智慧產業迎來首份監管文件，管理辦法徵求意見稿共21條，對生成式人工智慧產業給出較為詳盡的規定，其中包括定義、准入資格、責任義務和處罰措施等。

在這份徵求意見稿中，明確了對生成式人工智慧產業的支持和鼓勵態度，提到「國家支持人工智慧演算法、框架等基礎技術的自主創新、推廣應用、國際合作，鼓勵優先採用安全可信的軟體、工具、計算和數據資源。」

在徵求意見稿中，明確了生成式人工智慧的定義，是指基於演算法、模型、規則生成文本、圖片、聲音、視頻、代碼等內容的技術。

值得注意的是，對生成式人工智慧的定義中不僅包含文字，目前常見的「文生圖」、「文生視頻」等也將被納入管理。管理範圍則是，面向中國境內公眾提供服務的產品。

徵求意見稿提出，提供生成式人工智慧產品或服務應當遵守法律法規的要求，尊重社會公德、公序良俗，不得含有宣揚恐怖主義、極端主義，宣揚民族仇恨、民族歧視，暴力、淫穢色情信息，虛假信息，以及可能擾亂經濟秩序和社會秩序的內容。

另外，應採取措施防止出現種族、民族、信仰、國別、地域、性別、年齡、職業等歧視。利用生成式人工智能生成的內容應當真實準確，採取措施防止生成虛假信息。

針對違反規定的提供者，法律、行政法規沒有規定的，由網信部門和有關主管部門依據職責給予警告、通報批評，責令限期改正。

拒不改正或者情節嚴重的，責令暫停或者終止其利用生成式人工智慧提供服務，並處人民幣1萬元以上、10萬元以下罰款。構成違反治安管理行為的，依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

人工智慧 歧視 人工智能

上一則

上海00後小伙用AI讓奶奶「復活」 聊家常對答如流

下一則

6人花4萬吃上海「米其林餐廳」 出現上吐下瀉 餐廳這樣回應

延伸閱讀

劉兆佳：香港快要處理23條立法 夏寶龍訪港有利氛圍

劉兆佳：香港快要處理23條立法 夏寶龍訪港有利氛圍
中國維權人士許志永被控顛覆政權罪 重判14年

中國維權人士許志永被控顛覆政權罪 重判14年
老闆必知：企業運用AI人工智慧論壇

老闆必知：企業運用AI人工智慧論壇
史丹福研究：4大發現 人工智慧已改變人類生活

史丹福研究：4大發現 人工智慧已改變人類生活

熱門新聞

(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25
中國網友瘋傳服飾店老闆娘勾引人夫，遭正宮找人圍攻，慘遭當街剪髮扒衣 。（翻攝自51吃瓜網）

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

2023-04-03 05:00
成都有位在飯店擔任洗碗工的大媽其實是「隱形富豪」，每天上下班都有女兒開要價千萬的豪車接送。（視頻截圖）

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

2023-04-08 11:00
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

2023-04-03 14:32
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13
中國知名的張家界天門山玻璃棧道，驚傳4日有4名遊客翻越護欄跳崖自殺，其中一人雖被攔阻，但事前已服毒仍不治身亡。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

2023-04-06 14:27

超人氣

更多 >
租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡
5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了
採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象

採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象
63歲鍾楚紅超凍齡 名廚江振誠開心同框直呼女神

63歲鍾楚紅超凍齡 名廚江振誠開心同框直呼女神
戰狼變色狼？中國駐歐盟大使被爆追蹤色情帳號

戰狼變色狼？中國駐歐盟大使被爆追蹤色情帳號