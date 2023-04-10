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中日海洋事務高級別磋商 日本強調台海和平的重要

中國新聞組／即時報導
中日舉行海洋事務高級別磋商機制第15輪磋商10日在日本東京舉行。（新華社）
中日舉行海洋事務高級別磋商機制第15輪磋商10日在日本東京舉行。（新華社）

中日海洋事務高級別磋商機制第15輪磋商10日在日本東京舉行，據共同社報導，日方對中國在日本周邊包括中俄聯合行動在內的軍事活動趨於頻繁表達嚴重關切。針對中國8日至10日在台灣周邊進行的軍演，日方也重申台灣海峽和平穩定的重要性。

新華社則報導，中方就日方近期在東海、釣魚島、南海、台海等問題上的消極動向闡述嚴正立場，要求日方停止一切侵犯中方領土主權、損害中方海洋權益及導致局勢複雜化的言行，並要求日方不得插手台灣問題。

10日舉行的中日海洋事務高級別磋商，是2019年5月後，時隔近四年雙方再次以線下實體方式進行，由大陸外交部邊界與海洋事務司司長洪亮和日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕共同主持。

中國外交部、中央外辦、國防部、自然資源部、生態環境部、交通運輸部、農業農村部、國家能源局、中國海警局，以及日方外務省、內閣官房、內閣府、環境省、國土交通省、防衞省、水產廳、資源能源廳、海上保安廳分別派員參加。

針對這次磋商，共同社稱，雙方確認將為3月底設置完成的防務部門幹部間的直通熱線（海空聯絡機制直通電話）早日啟用推進協調工作，並就包括高級別交流在內的防務部門之間加強溝通達成一致。

關於東京電力公司福島第一核電站處理水排放入海計劃，日方以中國持續對外發布未基於科學依據的信息為由提出強烈抗議。日方對中國在東海日中中間線的中方一側海域設置開採氣田的設施表達嚴重關切。雙方確認就2008年達成共識的氣田共同開發繼續溝通。

新華社報導，中方再次對日本向海洋排放核汙染水計劃表達關切，敦促日方正視國際社會正當合理關切，本著對海洋環境和人類健康負責任的態度，以公開、透明、科學、安全的方式妥善處理。

雙方在這次磋商中達成包括：盡早啟用中日防務部門建成海空聯絡機制直通電話，並進一步完善海空聯絡機制，維護海空安全；繼續加強防務領域交流；進一步發揮兩國海警聯絡窗口作用、加強在多邊海上執法合作機制下對話合作等多項共識。

日本 國防部 釣魚

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