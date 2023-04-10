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中國政協主席王滬寧 見台前行政院長劉兆玄

記者黃雅慧／即時報導
全國政協主席王滬寧10日在京會見兩岸企業家峰會台灣方面理事長、行政院前院長劉兆玄一行。(本報系資料照片)
全國政協主席王滬寧10日在京會見兩岸企業家峰會台灣方面理事長、行政院前院長劉兆玄一行。(本報系資料照片)

隨著兩岸交流回溫，台灣工商界近期也陸續訪中。新華社報導，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧10日在京會見兩岸企業家峰會台灣方面理事長、行政院前院長劉兆玄一行。劉兆玄表示，願更好發揮兩岸企業家峰會作用，深化兩岸產業合作，促進兩岸融合發展。

王滬寧表示，中方將全面貫徹中共二十大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略。同時隨著中國式現代化全面推進，加強兩岸交流合作，更加有利於增進同胞福祉親情，有利於壯大中華民族經濟。陸方將始終尊重、關愛、造福台灣同胞，讓廣大台胞台企願意來、留得住、融得進、發展好。

與此同時，王滬寧也強調，中方將致力於維護台海和平穩定，「但『台獨』同台海和平穩定水火不容。兩岸同胞要攜手同心，堅決反對外部勢力干涉和「台獨」分裂活動，共創祖國統一、民族復興的千秋偉業。」

劉兆玄此前接受本報系專訪曾表示，兩岸經貿往來、兩岸企業家合作是台海和平的「壓艙石」。兩岸企業家峰會聯繫的不單是兩岸產業供應鏈，也聯繫著兩岸人民對於和平與繁榮的期待。

劉兆玄上次公開在中國現身為去年12月底兩岸企業家峰會年會，劉兆玄當時表示，台商反映多個近年營運問題，有些台商計畫將部分業務移往他國，他當時呼籲中方協助台商解決目前的經營困境、改善優化投資環境，這才是安定台商留中經營、繼續擴大投資的重要前提。

投資 中共 供應鏈

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