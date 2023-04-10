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美艦南海「自由航行」中國控：非法闖南沙島礁海域

記者陳政錄／即時報導
美軍勃克級導向飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）10日在南海南沙群島附近執行任務，維護「自由航行權」。（取材自美軍第七艦隊推特）
美軍勃克級導向飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）10日在南海南沙群島附近執行任務，維護「自由航行權」。（取材自美軍第七艦隊推特）

「螳螂捕蟬黃雀在後」？在解放軍對台進行圍島軍演的第三天，美軍勃克級導向飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）10日進入南海南沙群島附近執行「自由航行權」。對此，解放軍南部戰區午間回應稱，美艦未經中國政府批准，非法闖入南沙美濟礁鄰近海域，解放軍組織海空兵力全程跟監警戒。

解放軍南部戰區10日午間發布訊息稱，「南部戰區新聞發言人就美艦擅闖中國南沙島礁鄰近海域發表談話」。

南部戰區新聞發言人、空軍大校田軍里表示，4月10日，美米利厄斯號未經中國政府批准，非法闖入南沙美濟礁鄰近海域，南部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。

田軍里表示，「中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定」。

美軍發布的聲明則表示，驅逐艦的行動符合國際法。聲明還說，在航行自由行動結束後，「米利厄斯號離開了越權主張區域，繼續執行在南海的任務」。

上個月，米利厄斯號也曾因在南海航行，引發中美角力。當時解放軍南部戰區表示，對於米利厄斯號非法闖入西沙群島，進行了跟蹤監視並予以警告驅離

解放軍 驅離

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