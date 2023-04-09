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解放軍報警告：過分依賴美國 將讓台灣離危險越來越近

記者陳政錄／即時報導
參加軍演的共軍東部戰區徐州號飛彈護衛艦（舷號530）。（取材自澎湃新聞）
參加軍演的共軍東部戰區徐州號飛彈護衛艦（舷號530）。（取材自澎湃新聞）

中國大陸持續對台文攻武嚇，在展開為期三天軍演的同時，也大打「疑美論」。中共解放軍報》10日刊出署名為「鈞聲」的評論文章稱，美國的「安全保障」根本靠不住，若過分依賴所謂美國安全保障，只會讓台灣距離危險越來越近，不安全感越來越高，損失越來越大。

與此同時，解放軍東部戰區10日上午發布一則影片，內容為東部戰區空軍轟炸機執行對陸打擊任務，題為「台島上空的聲音」。另，央視軍事10日一早也發布前一天解放軍演訓的回顧影片，聲稱解放軍9日參與演練「聯合奪權行動」的轟炸機，除轟-6K，還有轟-6M。

解放軍報評論文章指稱，連日來，解放軍東部戰區組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，這是對民進黨當局與外部勢力勾連挑釁發出的嚴厲警告與有力反制，充分彰顯解放軍捍衛國家主權的堅強決心、堅定意志和強大能力。

文章抨擊，民進黨大搞依美謀獨、否定九二共識、攻擊一國兩制、操弄法理台獨等，並指總統蔡英文過境美國期間，再次發表台獨分裂言論。文章還提及台灣購買美軍火、台積電變成「美積電」，台灣已被稱為世界上最危險的地方等。

接著，文章舉伊拉克、敘利亞、阿富汗、烏克蘭等為例，強調美國提供的安全保障靠不住，過分依賴美國所謂安全保障，「只會讓台灣距離危險越來越近，不安全感越來越高，損失越來越大」。

文章還提及今年清明，不少台灣人到中國大陸祭祖，以及中共認為統一是歷史大勢、解放軍將以敢於鬥爭、善於鬥爭的意志品質，堅決戰勝任何有可能阻礙中華民族復興進程的重大風險挑戰等，強調「任何企圖拿台灣問題興風作浪，危害中國主權和領土完整的錯誤行徑，都注定會遭到迎頭痛擊和可恥失敗」。

此外，中國官媒中央廣播電視總台9日晚間也發表海峽時評，指稱中國一系列反制措施，立場清晰明確，就是要堅決有力回擊民進黨當局推動台美勾連、「倚美謀獨」的一切分裂行徑。

面對中國解放軍演，美軍也出動P-8A軍機在台灣西南空域繞行、出現在巴士海峽。另，日前菲律賓政府，新增四座美軍進駐基地的位置，其中三座位於呂宋島北部，被認為必要時可協防台灣。

共軍軍演出動轟-6K、轟-6M轟炸機。（取材自央視軍事影片）
共軍軍演出動轟-6K、轟-6M轟炸機。（取材自央視軍事影片）

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