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湖南噁男當街強吻21歲女孩 被拒絕後竟一腳踹飛她

中國新聞組／北京10日電
網傳男子當街踹飛女孩，打完後還強吻對方。（取材自九派新聞）
網傳男子當街踹飛女孩，打完後還強吻對方。（取材自九派新聞）

中國湖南邵陽市邵陽縣一咖啡館門口近日有幾名男女當街發生衝突，一名男子強吻並猛踹女孩。事發視頻在社交網路上發酵、引起公憤。湖南邵陽警方9日發布通報，稱犯罪嫌疑人已被刑拘。

觀察者網報導，微信公眾號「邵陽縣公安局」9日發布警情通報，2023年4月8日21時30分許，接群眾報警，邵陽縣沿河街某商場外發生一起打架事件。公安機關迅速出警，經查，肖某（男，42歲）與朋友在邵陽縣某商場外聊天時坐在了張某某（女，21 歲）停放在路邊的兩輪電動車上。張某某取車時，雙方發生了衝突。期間，肖某將張某某踹倒後揪扯其頭髮，在其耳旁進行謾罵並多次對其進行毆打。

目前，犯罪嫌疑人肖某已被邵陽縣公安局刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

橙柿互動報導顯示，有網友8日發布視頻稱，湖南邵陽縣一咖啡店門口發生一女子被一男子強吻，並抬腿飛起一腳猛踹女子，將女子踹飛很遠才落地。甚至在另一名男子制止並將其假髮戴好後，繼續上前揪住女子的頭髮作勢要繼續毆打女子。

律師表示，該男子或涉嫌強制猥褻罪，其涉嫌在公共場所當眾強制猥褻，屬於刑法加重處罰情節。此外，該男子還涉嫌故意傷害罪。

網友義憤填膺紛紛表示，「什麼人這麼厲害，強吻還踹人，這有多大的能耐牛成這樣」，「太囂張了，必須嚴懲」。

另有網友說：「和唐山那個性質差不多」，「只會想起唐山」，「同為女性，被氣到渾身發抖」。今年6月河北發生震驚社會的「唐山燒烤店打人案」，兇嫌因搭訕騷擾被拒，便和同夥集體毆打四名女子，期間不僅拳打腳踢，還以酒瓶和椅子猛砸，女子被拍到滿身鮮血倒在路邊。

網傳男子當街踹飛女孩，打完後還強吻對方。（取材自九派新聞）
網傳男子當街踹飛女孩，打完後還強吻對方。（取材自九派新聞）

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