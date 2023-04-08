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京東集團副總裁：將在今年發布「京東版」ChatGPT

記者林宸誼／即時報導
中國科技巨頭已經紛紛搶進ChatGPT應用領域。例如京東集團將在今年發布「京東版」ChatGPT 。路透
中國科技巨頭已經紛紛搶進ChatGPT應用領域。例如京東集團將在今年發布「京東版」ChatGPT 。路透

京東集團副總裁何曉冬8日表示表示，針對真實的產業需求，京東將在今年發布新一代產業大模型，言犀是「京東版」ChatGPT，言犀大模型預訓練參數達到千億級，品類覆蓋3000+，人工審核通過率95%+、生成文字30億+。

證券時報報導，何曉冬認為，ChatGPT是深度學習不斷發展的結晶，是第一款真正意義上的AI原生產品。由於ChatGPT能實現人類意圖來自於機器學習、神經網絡以及Transformer模型的多種技術模型積累，可以說ChatGPT升級了AI創新範式。

此外，何曉冬指出，在以往模型的基礎上，現在的ChatGPT模型有了多方面的顯著提升，如更大的語料庫、更高的計算資源、更加通用的預訓練、更高的準確性、更高的適應性和更強的自我學習能力等等。

何曉冬表示，伴隨著參數規模增速的不斷提升，算力和訓練成本仍存在瓶頸，大模型的性能天花板遠未到來。同時，算法需要根據硬件優化，包括芯片級優化，數據中心架構、機器學習分佈式架構在內的軟硬件調優等算力創新將成為破局關鍵，轉動起AI算力-AI應用的產業飛輪。

澎湃新聞報導，何曉冬提到，京東在ChatGPT領域擁有豐富的場景和高質量的數據，例如京東雲言犀每天和用戶進行1000萬次的交互，使得算法能夠及時地迭代更新。

何曉冬表示，相較於傳統聊天機器人，京東的場景更加垂直，必須解決用戶的問題，更加聚焦於任務型多輪對話，考量的是對話的精準度、客戶的滿意度，滿足成本、體驗、價格、產品、服務等要素的要求。

何曉冬認為，ChatGPT是令人興奮的前沿探索，言犀則是大規模商用的客戶服務系統，未來京東也會不斷結合ChatGPT的方法和技術點，融入到產品服務，推動人工智能的產業落地。

ChatGPT AI 人工智能

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