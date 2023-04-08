中國北方9日起沙塵天氣捲土重來 三地有沙塵暴

中央氣象台預報，未來十天冷空氣頻繁，9日起沙塵天氣將捲土重來。新華社

中國中央氣象台預報，未來十天冷空氣頻繁，9日起沙塵天氣將捲土重來，其中，新疆 東部和南部、內蒙古中西部等地的部分地區有沙塵暴 。

據中國中央氣象台，未來十天冷空氣整體強度較弱，影響時段主要在9日至11日以及12日至15日。未來冷空氣對北方地區的影響更大，氣溫起伏更為明顯，南方的氣溫則相對平穩。

9日起，中國北方地區沙塵天氣發展增多，新疆東部和南部、內蒙古大部、甘肅 中西部、青海北部、寧夏、陝西北部、華北、東北地區等地自西向東有揚沙或浮塵天氣，其中，新疆東部和南部、內蒙古中西部等地的部分地區有沙塵暴。

12日至15日，另一股冷空氣將自新疆開始自西向東影響中國。

在降水方面，未來幾天中國降水整體較弱。據預報，8日至10日，新疆北部、青藏高原東部將有小到中雪（雨）或雨夾雪，其中，阿勒泰北部和天山山區的高海拔地區有大到暴雪；10日至11日，內蒙古東北部、黑龍江大部將有小到中雪（雨）或雨夾雪，部分地區有大到暴雪。

中國氣象專家提醒，冷空氣影響下，北方氣溫多起伏、風力較大，民眾需關注溫度變化，外出注意遠離看板、臨時搭建物等設施。9日起，北方沙塵天氣發展增多，民眾需關注預報、預警資訊，及時關閉門窗，外出時需做好呼吸系統防護工作，並關注能見度較低對交通的不利影響，注意出行安全。