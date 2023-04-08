上海最低工資標準近380美元 仍居中國各省市榜首

中國人社部最近公開了各地區最低工資標準情況，其中有15個地區的月工資低工資標準在人民幣2,000元及以上。(取材自中國人社部)

中國人社部最近公開了全中國各地區最低工資標準情況，其中有15個地區的月工資低工資標準在人民幣2000元及以上，上海以人民幣2590元（約378.9美元）仍居榜首，深圳以人民幣2360元位居第二。

這次的統計情況截止至2023年4月1日，北京 排第三，月最低工資標準達到人民幣2320元。從小時最低工資標準來看，北京小時最低工資標準為人民幣25.3元，為中國各地最高。

中新網報導，據中國「最低工資規定」，省、自治區、直轄市範圍內的不同行政區域可以有不同的最低工資標準。從各地區最低工資標準情況來看，第一檔月最低工資標準在人民幣2000元及以上的地區已經增加到了15個。

這些地區分別是上海(人民幣2590元)、深圳(人民幣2360元)、北京(人民幣2320元)、廣東(人民幣2300元)、江蘇(人民幣2280元)、浙江(人民幣2280元)、河北(人民幣2200元)、天津(人民幣2180元)、山東(人民幣2100元)、四川(人民幣2100元)、重慶(人民幣2100元)、安徽(人民幣2060元)、福建(人民幣2030元)、湖北(人民幣2010元)、河南(人民幣2000元)。

最低工資標準一般採取月最低工資標準和小時最低工資標準的形式。月最低工資標準適用於全日制就業 勞動者，小時最低工資標準適用於非全日制就業勞動者。

值得注意的是，對於最低工資標準是否包含個人繳納的「五險一金」，各地規定並不一樣。

目前，多數地區最低工資標準包括了個人繳納的「五險一金」。以安徽為例，安徽3月調整了最低工資標準，新標準的最大不同是，「口徑」發生變化，與其他省一致，由原來的不包含勞動者個人繳納的社會保險 費和住房公積金，變為包含勞動者個人繳納的社會保險費和住房公積金。